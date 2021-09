Elecciones en Alemania: colas para votar y problemas con las papeletas

Varios colegios electorales en Berlín, donde este domingo se celebran comicios generales, a la cámara regional, a la asamblea de distrito y un referéndum sobre expropiar a grandes inmobiliarias, notificaron largas colas para votar y diversos problemas con las papeletas.

Algunos colegios se quedaron sin papeletas ya a media mañana y la celebración del maratón de Berlín dificultó la entrega de más papeletas a los centros afectados.



En otros colegios en los distritos de Friedrichshain/Kreuzberg y Charlottenburg/Wilmersdorf las papeletas estaban intercambiadas, por lo que algunos centros tuvieron que cerrar hasta recibir las papeletas correctas, así como invalidar algunos votos emitidos por lo tanto de forma errónea.



Muchos votantes criticaron, además, las largas colas y que en algunos colegios sólo hubiera dos cabinas para votar. La presidenta de la Comisión Electoral de Berlín, Petra Michaelis, confirmó a la cadena pública regional rbb los problemas de papeletas en algunos colegios y aseguró que todo el que esté en una cola podrá votar



El presidente de la Comisión Electoral alemana, Georg Thiel, confirmó vía Twitter haber sido notificado de que "en algunos colegios faltan papeletas para el segundo voto para la cámara regional".

Los alemanes votan para escoger al reemplazo de Angela Merkel. Foto: (Foto de Ina Fassbender / AFP)

"Algunos colegios electorales, como se ha detectado sólo en el día de los comicios, recibieron papeletas para el segundo voto correspondientes a otro distrito", agregó, y precisó que el problema "no afecta, no obstante, a las elecciones generales".



En declaraciones a la cadena de noticias ntv, Thiel calificó la situación de "irritante" y dijo que a pesar de conocer las razones, todo había sido preparado para evitar, en este contexto de pandemia, la formación de largas colas.



Uno de los problemas, precisó, es que muchos voluntarios cancelaron su participación a última hora, mientras que en otros colegios faltaban papeletas o las que había eran las incorrectas, que tuvieron que hacerse llegar a posteriori a los centros electorales.



Desde la iniciativa "Expropiar Deutsche Wohnen & Co" se denunció asimismo que en varios colegios electorales no quedan papeletas para participar en el referéndum y que los votantes habían sido emplazados a regresar "en dos horas".



El objetivo de esa iniciativa es lograr que el Senado (Ejecutivo de Berlín) redacte un proyecto de ley para "socializar más de 240.000 inmuebles" pertenecientes a grandes inmobiliarias, que pasarían a ser de propiedad pública, para garantizar así los alquileres moderados que todavía quedan en la ciudad.



