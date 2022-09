La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la UE emprenderá una "reforma profunda" del mercado de electricidad para hacer frente al aumento de los precios de la energía en el bloque.



En su discurso sobre el "Estado de la UE, Von der Leyen invitó especialmente a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, y honró la resistencia de los ucranianos a la ofensiva por parte de Rusia.



"Estoy aquí, frente a ustedes, con la convicción de que, gracias a nuestro coraje y nuestra solidaridad, (el presidente ruso, Vladimir) Putin fracasará y Europa ganará", dijo Von der Leyen.



De acuerdo con la funcionaria, la solidaridad de Europa con Ucrania seguirá siendo "inquebrantable", y por ello advirtió que las sanciones Rusia no se levantarán.



Durante su discurso, Von der Leyen anunció que aún en la jornada viajará a Kiev, la capital de Ucrania.



En ese viaje, indicó, pretende discutir en detalle con el presidente Volodimir Zelenski la continuidad de la ayuda europea a Ucrania.



Discurso del Estado de la Unión Europea. Foto: Bloomberg

Medidas energéticas

En su discurso de casi una hora, Von der Leyen se concentró en los enormes aumentos en los precios de la energía al consumidor. Por ello, afirmó que la UE emprenderá "una reforma completa y en profundidad" de su mercado de electricidad.



"Más allá de la crisis inmediata, debemos pensar en el futuro. El diseño actual del mercado de la electricidad ya no hace justicia a los consumidores, que deberían aprovechar los beneficios de la energía renovable de bajo costo", argumentó.



"Por lo tanto, es necesario desvincular los precios de la electricidad de la influencia dominante del gas", apuntó.

Los meses que tenemos por delante no serán fáciles ni para las familias que están sufriendo para llegar a final de mes ni para las empresas

Para Von der Leyen, "en nuestra economía social de mercado, los beneficios son buenos. Pero en estos tiempos es equivocado tener ganancias extraordinarias beneficiándose de la guerra (...) En estos tiempos, los beneficios deben ser repartidos y canalizados a quienes más lo necesitan".



Así, Von der Leyen puso sobre la mesa las medidas extraordinarias que se han cocinado durante el mes de septiembre para paliar la crisis: limitar los ingresos de las compañías eléctricas europeas, gravar los beneficios extraordinarios de las petroleras para recaudar más de 140.000 millones de euros y que los Estados miembros ahorren un 10 % de electricidad (al menos un 5 % en horas con pico de demanda).



Los ministros europeos de Energía se volverán a reunir el 30 de septiembre para examinar el plan de emergencia propuesto por la Comisión Europea, aunque algunas de las ideas lanzadas ya dividen a los países del bloque por sus muy variadas situaciones energéticas.



La presidenta de la Comisión Europea también urgió este miércoles a los ciudadanos europeos a que durante el próximo invierno prevalezcan la "solidaridad" y "valentía" que el bloque mostró en su respuesta a la invasión rusa de Ucrania, de cara a unos meses en los que se pondrá a prueba la unidad exhibida hasta ahora.



"Hemos recuperado la fuerza interior de Europa. Necesitaremos toda esta fuerza. Los meses que tenemos por delante no serán fáciles ni para las familias que están sufriendo para llegar a final de mes ni para las empresas que enfrentan elecciones duras sobre su futuro", dijo Von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión Europea de 2022.



"Nos pondrán a prueba aquellos que quieren explotar cualquier división entre nosotros. Esto no solo es una guerra de Rusia contra Ucrania, es contra nuestra energía, nuestra economía, nuestros valores y nuestro futuro", añadió la alemana, que se mostró convencida de que, "con coraje y solidaridad, Rusia será derrotada y Europa prevalecerá".

Von der Leyen anunció que irá a Kiev este miércoles. Foto: Bloomberg

Materias primas e hidrógeno

Además, anunció la creación de un "Banco Europeo de Hidrógeno" con el que el bloque invertirá 3.000 millones de euros en los próximos años para acelerar el desarrollo de esta tecnología y seguir reduciendo la dependencia rusa.



También anunció una iniciativa para acumular reservas estratégicas para evitar interrupciones en el suministro de materias primas críticas para su industria, en particular tierras raras y litio.



Finalmente aseguró que la UE duplicará sus capacidades en materia de extinción de incendios ya para el próximo año mediante la compra de diez aviones anfibios ligeros y tres helicópteros adicionales.



"Este verano, enviamos aviones desde Grecia, Suecia o Italia para combatir incendios, así como Francia y Alemania. Pero a medida que estos eventos sean más frecuentes e intensos, Europa necesitará más capacidades", insistió.



Sobre Rusia

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, también aseguró este miércoles que las sanciones que la Unión Europea (UE) ha impuesto a Rusia por la invasión de Ucrania "están aquí para quedarse", y añadió que los Veintisiete también mantendrán el apoyo financiero a Kiev.



"Quiero dejarlo muy claro, las sanciones están aquí para quedarse. Este es el momento de que mostremos determinación, no apaciguamiento. Esto tiene que estar muy claro. Lo mismo es aplicable a nuestro apoyo financiero a Ucrania", declaró la política durante el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado en el pleno del Parlamento Europeo (PE).



Von der Leyen afirmó que las sanciones impuestas a Moscú son "las más duras que el mundo ha visto" y subrayó que el sector financiero ruso se encuentra "en soporte vital" y que se ha desconectado a tres cuartas partes del sector bancario de Rusia de los mercados internacionales.



"Casi mil empresas internacionales han abandonado el país. La producción de coches ha caído en un 75 % comparado con el año pasado. (La aerolínea) Aeroflot está dejando aviones en tierra porque ya no hay repuestos. El ejército ruso está tomando 'chips' de lavavajillas y refrigeradores para arreglar su 'hardware' militar porque ya no hay semiconductores. La industria de Rusia está hecha añicos", expuso, sobre los efectos de las sanciones.



Von der Leyen hizo un llamado a la solidaridad durante el invierno. Foto: Bloomberg

Recalcó que es el Kremlin el que ha puesto la economía rusa "en el camino del olvido".



"Este es el precio del reguero de muerte y destrucción de (Vladímir) Putin", afirmó Von der Leyen.



Sobre el respaldo financiero a Ucrania, indicó que hasta ahora las instituciones comunitarias y los Estados miembros han proporcionado "más de 19.000 millones de euros" a Kiev, sin contar el apoyo militar.

"Estamos en esto para el largo plazo", confirmó.



La presidenta de la CE también anunció que se incluirá a Ucrania en el área europea libre de "roaming" (itinerancia), en la que las llamadas o el consumo de datos móviles cuando se viaje a otro país de la UE no tiene sobrecostes.



"Una lección de esta guerra es que deberíamos haber escuchado a quienes conocen a Putin", admitió la política alemana, y mencionó a la periodista asesinada Anna Politkovskaya y a los profesionales de la información que "expusieron los crímenes y pagaron el precio más alto".

También aseguró que se debería haber escuchado a Ucrania, Moldavia, Georgia, la oposición de Bielorrusia, Polonia y las repúblicas bálticas.



"Nos han estado diciendo durante años que Putin no pararía", declaró.

*Con información de AFP y EFE

