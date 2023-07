¿Volverá el rey Juan Carlos I a vivir a España si el Partido Popular (PP) gana las elecciones de este domingo? Esa es la cuestión en los mentideros políticos, en la prensa y en el runrún de las calles de España.



(Lea además: Defensa del rey Juan Carlos I dice que la demanda por acoso de su examante se desploma)



Por lo pronto el rey emérito, exiliado en Abu Dabi desde 2020, visitará Galicia entre el 26 de julio y el 1 de agosto para participar en una regata con su barco, Bribón, como entrenamiento para una competencia que tendrá lugar en la isla Wight, en Inglaterra, a finales del próximo mes.

Se quedará en la casa de su amigo Pedro Campos, como lo ha hecho en las dos ocasiones anteriores desde que se fue del país de manera voluntaria pero obligado por las circunstancias con investigaciones judiciales abiertas.



Según el diario El País, el rey ha comentado a su círculo más cercano su deseo de instalarse otra vez en España si este domingo sube al poder el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, en las elecciones generales. Incluso han señalado que ocurriría este otoño y que residiría en alguna de las edificaciones del palacio de la Zarzuela, la casa real por excelencia.



Facebook Twitter Linkedin

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Foto: AFP



Núñez Feijóo, a su vez, ha expresado la libertad que tiene Juan Carlos I para volver a su casa. Según el medio Confidencial Digital, está dispuesto a organizar su regreso al día siguiente “de convertirse en presidente del gobierno; lógicamente, siempre en coordinación y guardando los tiempos que marque la Zarzuela”.



Considera que no es “razonable” que “un ciudadano que no tiene causa pendiente alguna, y que además ha sido rey de España durante varias décadas, no pueda volver a su país”.



El rey emérito se fue por la puerta de atrás, de manera pactada con su hijo a quien dejó una carta pública de despedida el 3 de agosto de 2022, empujado por el escándalo que produjo el descubrimiento de una serie de movimientos opacos de dinero, en los que, además, estaba involucrada su examante, Corinna Larsen.



La Fiscalía del Tribunal Supremo abrió tres investigaciones entre 2020 y 2021 para rastrear posibles irregularidades de Juan Carlos I. Descubrió, en efecto, faltas en sus deberes como contribuyente, pero las archivó; en algunos casos, porque las cometió cuando era rey y estaba amparado por inmunidad y, en otros, porque las había subsanado mediante regularizaciones fiscales posteriores.



Una de ellas está relacionada con la entrega de 65 millones de euros a Larsen, quien fue su amante secreta durante varios años, hasta que se descubrió el romance cuando estaban en una cacería de elefantes en Botsuana en 2012, cuando el entonces rey sufrió un accidente y se rompió la cadera.



(Lea también: Juan Carlos I quiso grabar a su amante con un micrófono oculto para chantajearla)



Esta semana, precisamente, Larsen interpuso en Inglaterra una demanda contra Juan Carlos I por supuesto acoso y le reclama 126 millones de libras (casi 150 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.



Asegura que, luego de romper la relación, fue víctima porque la presionó para que volviera con él y, luego, como venganza por no haberlo hecho. Los abogados del emérito ya solicitaron a la justicia británica que desestime el recurso, entre otros motivos porque el lugar para dirimirla, según alegan, no debería ser los tribunales del Reino Unido, pues el emérito no ostenta esa nacionalidad ni ocurrió allí el presunto “evento dañino”.

La balanza del otro lado

Fuentes “de la máxima confianza del anterior deje de Estado”, citadas por la agencia EFE, niegan que él tenga planes de regresar para instalarse en España y aseguran que solo lo hará de visita a finales de este julio para participar en las regatas de Xanxenxo, Galicia. Desmienten la información publicada por El País “rotundamente” y “en todos sus extremos”.





Yo he sido siempre muy respetuoso, en circunstancias muy difíciles, por cierto, con la Jefatura de Estado y, por tanto, corresponde a ellos aclarar esta cuestión, no a mí FACEBOOK

TWITTER



Por su parte, Pedro Sánchez —actual presidente del gobierno y candidato en las elecciones de este domingo por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)— ha sido bastante cauto y hasta esquivo con el asunto.



Cuando le preguntaron en una entrevista radial sobre el posible retorno definitivo de Juan Carlos I a España, se limitó a remitirse a la Casa Real y a recalcar las buenas relaciones que mantiene con el rey Felipe VI.



“Yo he sido siempre muy respetuoso, en circunstancias muy difíciles, por cierto, con la Jefatura de Estado y, por tanto, corresponde a ellos aclarar esta cuestión, no a mí”, aseguró.

¿Visita definitiva?

Esta será la tercera visita de Juan Carlos I a España desde su exilio. La primera tuvo lugar, en medio de enorme expectativa, en mayo de 2022. La segunda fue en abril de este año, cuando aprovechó para ir dos días a una revisión médica en Vitoria.



En ambas ocasiones, como lo será en la próxima, se alojó en casa de su amigo Campos.

En esta oportunidad llegará en un jet de la familia real emiratí y no se prevén paradas intermedias.



Intentará mantener un perfil bajo, pese a que será temporada de pico turístico en Xanxenxo, un municipio que en verano puede albergar unos 150.000 visitantes, mientras en invierno no pasa de los 17.000 habitantes.



Las especulaciones sobre el posible regreso permanente del emérito se han multiplicado tras la muerte de la reina Isabel de Inglaterra, en septiembre de 2022. La salud de Juan Carlos I, de 85 años, no es buena y es sabido por todos que le gustaría que, si se enfermara de gravedad, fuera tratado en España.



Aunque no todos lo expresen, muchos piensan, más allá, que como le dijo el experto en monarquía Jaime Peñafiel a este diario, “si el rey Juan Carlos muriera en el exilio, Felipe lloraría lágrimas de sangre durante toda su puta vida”.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

ESPAÑA

Más noticias en EL TIEMPO

Shakira: abren una segunda causa a la cantante en España por fraude fiscal

Empleo para colombianos en Alemania: qué profesión buscan y cuánto pagan