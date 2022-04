Cuando se cumplen 65 días desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó iniciar la invasión en Ucrania, o lo que él llamó ‘la operación militar especial’, se conocen cada vez más detalles de los momentos de terror que vivió el pueblo ucraniano en los primeros momentos del ataque y que todavía se mantienen en el territorio.



Este jueves, una publicación de la revista ‘Times’ le reveló al mundo cómo vivió el presidente ucraniano Volodimir Zelenski los primeros momentos de la guerra con Rusia.



Zelenski, que pasó de estar en el mundo del entretenimiento a liderar a su país en una de las peores guerras recientes, estuvo a punto de ser capturado por las tropas rusas en los primeros momentos de la invasión a su país.



Así vivió Zelenski el arranque de los ataques de Rusia.

Volodimir Zelenski ganó una enorme popularidad gracias a su papel como político en una serie de televisión. Foto: EFE

‘Recuerdos fragmentados’

La historia de Zelenski y sus vivencias en medio de la guerra fueron retratadas por el periodista Simon Shuster, del ‘Times’, quien pasó dos semanas en abril viviendo con el presidente y su equipo de trabajo para observar cómo manejan la guerra y la rutina que viven en medio de los ataques.



Zelenski le dijo al periodista que los recuerdos sobre los primeros días de la guerra existen en su cabeza de manera fragmentada, “un conjunto inconexo de imágenes y sonidos”, dijo.



Sin embargo, uno de sus recuerdos más claros es del primer día de la invasión, el 24 de febrero, cuando tuvo que decirles a sus hijos, de 9 y 17 años, que los ataques habían empezado. “Fue ruidoso. Allí hubo explosiones”, dijo el presidente.



Sus hijos entendieron allí que la guerra había iniciado y que corrían peligro en su vivienda habitual.

Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en los primeros días de la invasión. Foto: AFP

Pero lo más grave del relato es que Zelenski estuvo a punto de ser capturado por las tropas rusas en el inicio de la invasión. Según ‘Times’, los rusos se acercaron a Kiev para capturarlo y asesinarlo. Pero no solo a él, sino también a su familia.



“Antes de esa noche, solo habíamos visto cosas así en las películas”, le dijo al medio citado Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente.



Mientras se vivían los enfrentamientos y los ataques en las calles de Kiev, todos los integrantes de la guardia presidencial se encargaron de sellar el complejo del gobierno para evitar que el presidente fuera capturado. Tablas y barricadas protegieron el ingreso al sitio en donde estaba Zelenski.

Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en su visita a Bucha, zona de la masacre rusa. Foto: AFP PHOTO /UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS

Los allegados al presidente entrevistados por el ‘Times’ afirman que en las primeras horas de la invasión no había miedo en Zelenski, era más bien una actitud de desconcierto y duda de que Rusia hubiera decidido invadir Ucrania. Incluso cuando él mismo había minimizado las advertencias de Estados Unidos de que el ataque estaba muy cerca.



“Sentimos que el orden del mundo colapsaba”, dijo Ruslan Stefanchuk, presidente del parlamento ucraniano.



‘Times’ narra que en la primera noche de la invasión hubo tiroteos alrededor del barrio donde se ubica el gobierno, por lo que hubo que darle a Zelenski y a todos los presentes un chaleco antibalas y un rifle de asalto, aunque no supieran cómo utilizarlo.



“Era un absoluto manicomio”, dijeron.



Solo esa noche hubo dos intentos de entrar al complejo presidencial para llevarse a Zelenski. Allí todavía estaban la esposa e hijos del mandatario. Por fortuna, las tropas rusas no lo lograron.

Zelenski y Guterres tras su reunión este jueves en Kiev. Foto: AFP

El medio citado también narra que el presidente ucraniano recibió propuestas de Estados Unidos y Reino Unido para salir del país junto con su equipo. La evacuación pretendía llevarlos a un sitio cercano, como Polonia, para establecer un gobierno a la distancia.



Sin embargo, Zelenski no consideró las ofertas de evacuar la zona y se quedó allí. Incluso, esa misma noche grabó un video en las calles afirmando que no escaparía del país.



Su vida seguía corriendo riesgo. Según las fuentes citadas por el texto, el palacio presidencial estaba muy expuesto. Podía ser blanco de francotiradores y bombas desde alguna casa cercana.



Desde que el presidente y su equipo ingresaron al búnker, todos los miembros tienen prohibido hablar sobre la ubicación, el diseño o cualquier detalle del lugar. De hecho, tienen un acuerdo de no divulgación para proteger la seguridad del mandatario.



El texto del 'Times' también describe cómo fueron los primeros momentos de Zelenski recorriendo los lugares atacados y cómo sigue trabajando el presidente en medio de la guerra.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

