Hace un año Volodimir Zelenski no era una figura conocida a escala internacional. Los medios lo perfilaban como el comediante que había llegado a la presidencia en una especie de paso de la ficción a la realidad, y los interrogantes rondaban en si lograría o no conducir al país frente a un posible ataque de Moscú. Mientras, del lado ruso las fronteras se llenaban de soldados de ese país y los analistas cuestionaban si el mandatario se tomaba realmente en serio la política del país. Diez meses después estos cuestionamientos ya no existen: Zelenski se ha convertido en el rostro de la resistencia a la invasión de Rusia y en un líder de guerra improbable respetado a nivel mundial.



Con discursos apasionados que culmina con un “¡Slava Ukraini!” (“Gloria a Ucrania”), Zelenski, de 44 años, se ha ganado la admiración tanto de los ucranianos como de sus partidarios en el extranjero, no solo por su gran capacidad comunicativa, sino también por el desempeño militar que ha tenido su país.



Y es que bajo la dirección de Zelenski, Ucrania ha tenido grandes logros en el campo de batalla: logró repeler el asalto ruso a Kiev y ha tenido éxito en las contraofensivas que lanzó en las provincias de Járkov (noreste) y Jersón (sur), mientras que sus tropas siguen avanzando por el sur y el este del país con el objetivo ahora de liberar todo el territorio ucraniano, incluidas la región del Donbás y Crimea, que Rusia se anexó ilegalmente en 2014.



“No nos importa qué tipo de ejército tengan; lo que nos importa es nuestra tierra. Lucharemos por ella hasta el final”, aseguró el mandatario en el marco de la celebración de la independencia ucraniana el 24 de agosto, cuando se aprestaba a emprender la contraofensiva, en una muestra de liderazgo hace un par de años impensada, puesto que el mandatario ucraniano nunca sirvió en el ejército y previo a la guerra no mostraba gran interés en los asuntos militares.



No solo eso, Zelenski llegó al poder en 2019 con casi nula experiencia política tras hacerse conocido por interpretar el papel de protagonista en la serie El servidor del pueblo, que duró cuatro años al aire y en la que personifica a un profesor de escuela que enseña historia y que, casi por accidente, llega a la presidencia. Tras él éxito de la serie, en 2018 decidió fundar su propio partido con el mismo nombre del programa, en el que incorporaba a muchos miembros de su productora Kvartal 95 en el equipo político, y que usó para lanzar su carrera presidencial un 31 de diciembre de 2018.



Meses más tarde se convirtió en el presidente de Ucrania, con los votos de un 73 por ciento de la población, derrotando de forma arrolladora al exmandatario Petro Poroshenko (2014-2019), tras una campaña marcada por el discurso antiestablishment de Zelenski, quien se mostraba empeñado en acabar con la corrupción en el país, en la que aseguraba mejoraría las relaciones con Moscú, y que desarrolló de manera virtual, mediante redes sociales, sin grandes mítines públicos ni ruedas de prensa.

El presidente ucraniano visita a las tropas de su país. Foto: EFE

Empatía y determinación

Precisamente, gracias a su habilidad con las redes sociales y los medios de comunicación, en el transcurso de la guerra no solo ha persuadido a la opinión pública internacional de respaldar a su país en el conflicto, sino que también ha convencido a los mandatarios de países occidentales de apoyarlo con enormes gastos militares para hacer frente a los ataques ofensivos de Moscú.



Incluso, logró para Kiev una ruta de adhesión a la Unión Europea, y si antes ya era un político conocido por sus ideas proeuropeas, esto se ha vuelto más evidente con los discursos que ha dado frente a diferentes líderes del continente, en los que apela a los valores compartidos y a cuestiones que generen empatía con su propia causa, como cuando visitó, mediante videoconferencia, el parlamento alemán, en el que Zelenski alertó que Moscú estaba “construyendo un nuevo muro” entre “libertad y falta de libertad”, en una clara referencia al recuerdo del Muro de Berlín.



“Somos iguales que ustedes, demuestren que no nos van a dejar solos, demuestren que son europeos, y entonces la vida vencerá a la muerte, la luz vencerá a la oscuridad”, dijo el mandatario en un discurso ante el Parlamento Europeo, frente a quienes también ha alertado del riesgo que significa la guerra para la libertad en el resto del mundo. “La invasión rusa de Ucrania solo pretende ser un comienzo, luego querrán capturar otros países”, dijo el jefe de Estado en abril.

“Muchos líderes occidentales y Rusia creían que huiría de Ucrania, quizá a su villa en Italia. Pero se negó a ser evacuado. Desde la invasión se ha convertido en el Winston Churchill ucraniano. Como Churchill (exprimer ministro de Reino Unido en la época de la Segunda Guerra Mundial), está en contacto con los sentimientos populares, unifica a la nación y es un gran orador. Da esperanza y liderazgo al pueblo, a los voluntarios, a los trabajadores del gobierno y a los militares. (...) Zelenski da la impresión de ser alguien a quien sí le importa el sufrimiento humano, los civiles y las bajas militares. Ha visitado repetidamente los campos de batalla y se ha reunido con los soldados, demostrando que dirige desde el frente”, dice al Grupo de Diarios de América (GDA) Taras Kuzio, autor de Putin's War Against Ukraine: Revolution, Nationalism and Crime, quien se hizo conocido por haber adelantado que el presidente ruso buscaría la anexión de la península ucraniana de Crimea.



“En los primeros días de la invasión rusa, su claro mensaje inspirador fue quedarse y ayudar, rechazando la oferta de huir: 'Necesito municiones, no un aventón', dijo a Estados Unidos. Esa única declaración de lealtad y desafío marcó la pauta de su liderazgo en la guerra”, comenta, por su parte, Andrew L. Urban, coautor del libro Zelensky: The Unlikely Ukrainian Hero Who Defied Putin and United the World. “El liderazgo de Zelenski y su actitud proactiva ante las asambleas legislativas de todo el mundo a través de sus videollamadas pidiendo ayuda fueron la clave para unir a Occidente. La analista de inteligencia estadounidense Rebekah Koffler me dijo en una entrevista para nuestro próximo libro sobre Zelenski y la invasión que si no hubiera sido por su personalidad y determinación, Ucrania ya estaría bajo control ruso”, agrega.



Y si bien siempre ha trabajado en fortalecer su relación con los países occidentales, tampoco ha dudado en mostrarse en desacuerdo cuando lo cree necesario, tal como ocurrió en noviembre pasado cuando un proyectil cayó en territorio polaco y mató a dos personas. Tras el incidente, que puso en alerta al mundo entero, las autoridades polacas y funcionarios de Estados Unidos dijeron que probablemente había sido debido a los sistemas de defensa aérea ucranianos, mientras que Zelenski aseguraba que se trataba de una escalada rusa. “No tengo ninguna duda de que no fue un misil nuestro”, dijo, lo que lo puso en desacuerdo con Washington y otros países europeos.



Volodimir Zelenski desde su despacho presidencial. Foto: AFP

Su origen judío

Zelenski, que nació el 25 de enero de 1978, creció en Kryvyi Rih, una región industrial de habla rusa del sureste de Ucrania, tras haber pasado sus primeros años en la ciudad mongola de Erdenet, donde su padre estaba a cargo de una planta minera y de procesamiento. Años más tarde, se licenció en Derecho en la Universidad Nacional Económica de Kiev, aunque siempre enfocó su vida hacia el espectáculo y la comedia.

Sus primeros años, a su vez, estuvieron marcados por sus orígenes judíos: varios miembros de su familia murieron en el Holocausto, mientras que su abuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial como artillero del ejército soviético. Es por esta historia que cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo, al inicio de la guerra, que la invasión tenía el objetivo de “desnazificar” el liderazgo ucraniano, el mandatario se apresuró a ridiculizar al líder ruso: “¿Cómo puedo ser nazi? Explícaselo a mi abuelo, que pasó toda la guerra en la infantería del ejército soviético y murió como coronel en una Ucrania independiente”.



Pero las desavenencias entre Putin y Zelenski no terminan ahí, y no son solo políticas o económicas, sino que también tienen dimensiones ideológicas. Durante siglos, la antigua rama ucraniana de la Iglesia Ortodoxa ha estado subordinada a la Iglesia Ortodoxa Rusa, con sede en Moscú. El líder de la iglesia rusa es el Patriarca Kirill que mantiene fuertes vínculos con el presidente Putin y ha respaldado la invasión.



Es esa influencia rusa en Ucrania la que llevó a Zelenski a lanzar en las últimas semanas redadas en templos y monasterios que dependen de la Iglesia rusa, donde los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) aseguran que han hallado propaganda que niega el derecho de Ucrania a existir como nación y que apoya la tesis del presidente ruso de que Rusia, Bielorrusia y Ucrania deben ser un solo Estado. Entre la población, esa presunta influencia no tiene eco: una encuesta de abril, citada por The New York Times, reveló que el 74 por ciento de los ucranianos quería que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana cortara los lazos con Rusia, lo que se concretó en mayo pasado, a pesar de que en el país un 78 por ciento de la población declara pertenecer a la iglesia cristiana ortodoxa.



Facebook Twitter Linkedin

La ciudad de Jersón quedó totalmente sin electricidad tras un bombardeo. Foto: Genya Savilov/AFP

Cambio

Ese mismo apoyo también lo ha encontrado Zelenski en otros ámbitos. Y es que sus discursos nocturnos y los videos que comparte en sus redes sociales, donde el mandatario proporciona actualizaciones sobre cómo está progresando el conflicto, le han permitido ganarse la confianza de los ucranianos, a pesar de que antes de la guerra era un líder cuestionado por el poco progreso en la lucha contra la corrupción que logró o la casi nula reducción de la influencia de los oligarcas en Ucrania.



“Yo no era un gran fan de Volodimir Zelenski en 2018-2021. Había votado por otro candidato y otro partido político. Pero la agresión externa de Rusia y la capacidad de nuestro presidente de demostrar algunos cambios positivos en su forma de gobernar el país (a pesar del hecho de que Ucrania es oficialmente parlamentaria, no solo una democracia presidencial) proporcionaron el vivo ejemplo de que a veces los cambios son posibles si se empieza por uno mismo y se definen con precisión los objetivos, el enemigo y el interés nacional. En la historia de Ucrania hubo suficiente demagogia y populismo como para caer en la frustración y la apatía, pero a veces se necesita una tremenda y poderosa disrupción para despertar a la gente. Creo que hasta cierto punto Volodimir Zelenski también estaba dormido, pero de algún modo se negó a desempeñar el papel de marioneta de los oligarcas y encontró su propio camino”, señala Yuriy Zaliznyak, periodista y profesor de la Universidad Nacional Ivan Franko de Lviv, en Ucrania.



Los observadores, asimismo, creen que hay un antes y un después en su liderazgo. Junto con abandonar las formas institucionales y adoptar un nuevo atuendo compuesto por su particular camiseta color verde, el presidente también aprendió a tomar decisiones rápidamente y delegar tareas: las determinaciones operativas las dejó a cargo de los comandantes militares, de los aviones pasó a andar en tren como una forma de estar más seguro, y ha logrado mantener la moral de su pueblo en alto, a pesar de que el territorio sigue bajo amenaza y enfrenta diariamente ataques a su infraestructura energética, que han sumido a millones de personas en la oscuridad y el frío cuando comienza el crudo invierno en Ucrania.



“Durante los diez meses de la gran guerra en Ucrania, todo el mundo cambió sin excepción. Los jóvenes, los viejos y los niños. El presidente Zelenski no es una excepción. (...). La guerra nos hizo ver a Zelenski de otra manera. Quería ser el presidente de la paz, pero tuvo que convertirse en el presidente de la guerra. Y si alguien me hubiera dicho a finales de 2021 que Zelenski sería eficaz en este papel, nunca lo habría creído. Pero sucedió. Y estoy contento por ello. Hace bien su trabajo”, señala Serhii Rudenko, periodista ucraniano y autor del libro Zelensky: A Biography.

EVA LUNA GATICA

EL MERCURIO (CHILE) / GDA