El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo una advertencia sobre la posibilidad de que Rusia utilice armamento nuclear, por lo que aseguró que el mundo debe estar alerta ante un escenario de este tipo.



(Lea también: Armas nucleares, ¿una opción para Moscú ante temor por avance de la Otán?).

En entrevista con 'CNN', el presidente ucraniano dijo que el mandatario ruso, Vladímir Putin, es capaz de utilizar este tipo de armamento debido a que no siente ningún aprecio por la vida de la ciudadanía de ese país, según informó 'Europa Press'.



"No solo yo, todo el mundo, todos los países deberían estar preocupados, porque esto puede no ser información real, pero puede ser cierto", aseguró Zelenski, haciendo referencia a un informe sobre hipotéticos ataques nucleares sobre territorio ucraniano.



El mandatario agregó: "No pienso tener miedo, sino estar preparado. Pero este problema no es solo para Ucrania, sino que es para todo el mundo".



(Además: La peligrosa amenaza de Rusia a Suecia y Finlandia si entran en la Otán).

Pero este problema no es solo para Ucrania, sino que es para todo el mundo FACEBOOK

TWITTER

Cabe resaltar que el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), William Burns, aseguró que ese país norteamericano no debe "tomarse a la ligera" la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares en Ucrania, debido a las complicaciones con las que se ha encontrado en su ofensiva militar.



"Dada la desesperación en potencia del presidente Putin y de los líderes rusos, dados los contratiempos con los que se han encontrado militarmente, nadie se puede tomar a la ligera la amenaza que supone que se pueda recurrir a armas nucleares tácticas o de baja potencia", dijo Burns, tras un discurso que ofreció en una universidad del estado de Georgia (EE. UU.).



(Le puede interesar: Rusia advierte contra posible emplazamiento de armas nucleares en Polonia)



Sin embargo, es importante recordar que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró previamente, también para 'CNN', que Rusia solo usará armas nucleares en Ucrania si se enfrenta a una "amenaza existencial".



"Tenemos una doctrina de seguridad interior, y es pública, puedes leer en ella todas las razones para el uso de armas nucleares. Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse de acuerdo con nuestra doctrina", declaró Peskov.

ELTIEMPO.COM*

*Con información de EFE