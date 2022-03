El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aceptó hoy que su país no entrará en la OTAN, pero insistió en su petición de ayuda y reclamó a los aliados armas para defenderse de la invasión de Rusia, cuyas tropas siguen bombardeando ciudades ucranianas y avanzando lentamente hacia Kiev.



En un mensaje por videoconferencia a líderes de los países nórdicos y bálticos convocados en Londres por el primer ministro británico, Boris Johnson, Zelenski expresó su frustración porque, pese a su presunta política de "puertas abiertas", la OTAN no haya admitido como miembro a su país, algo que Ucrania no tiene más remedio que "aceptar", e instó en buscar otras vías de colaboración militar.

Aunque la OTAN es la alianza de defensa "más fuerte del mundo", algunos de sus miembros "están hipnotizados por la agresión rusa", manifestó el presidente ucraniano, quien lamentó que la Alianza Atlántica no aplique una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para prevenir los ataques rusos y señaló que las sanciones internacionales aplicadas hasta ahora "no son suficientes", al tiempo que pidió un "embargo comercial" total a Rusia.



La OTAN pide a China que condene la invasión y no apoye a Rusia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que China "debería unirse al resto del mundo condenando firmemente la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia".



"Cualquier apoyo a Rusia -militar o de otro tipo- ayudará a Rusia a llevar a cabo una guerra brutal contra una nación independiente y soberana, Ucrania, y le ayudará a seguir librando una guerra que está causando muerte, sufrimiento y una enorme destrucción", dijo Stoltenberg durante la rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza, que se celebra mañana, miércoles, en Bruselas.



Añadió que China tiene "una obligación como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU de apoyar y defender el Derecho Internacional, y la invasión rusa de Ucrania es una flagrante violación del Derecho Internacional".



Rusia anuncia que abandona el Consejo de Europa

Rusia anunció hoy que abandona el Consejo de Europa y que revoca el Convenio de Derechos Humanos, según informó el portavoz de la secretaria general del organismo, Marija Pejcinovic.



La decisión rusa se basa en el artículo 7 del Estatuto del Consejo, que permite que cualquier miembro "puede retirarse notificando su decisión al secretario general", señaló el portavoz en un comunicado.

Moscú impone sanciones a Biden y Trudeau

El Gobierno de Rusia anunció la imposición de sanciones contra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken, además de contra el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, según informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores ruso.



Las sanciones incluyen la prohibición de entrar en territorio ruso tanto para Biden como para los miembros de su Gobierno incluidos en la "lista negra", aunque el Ministerio de Exteriores precisa en su comunicado que Rusia no rechaza mantener "contactos oficiales" con los afectados, según informan las agencias locales rusas.

Ucrania califica de "genocidio" la invasión rusa

La embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oskana Markarova, calificó de "genocidio" la invasión rusa de su país y pidió a los aliados occidentales que envíen "más armas" para que los ciudadanos puedan defenderse.



"Tenemos evidencias de que están atacando a civiles, a niños a mujeres embarazadas; es claramente un caso de genocidio. La razón de estos crímenes de guerra es asustarnos y someternos para que nos rindamos", declaró en una rueda de prensa junto al arzobispo de la Iglesia ucraniana católica de Filadelfia (Pensilvania), Borys Gudziak.



Delegación comunitaria viaja a Kiev y pide "poner fin a la tragedia"

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, llamó hoy desde Kiev a "poner fin a la tragedia" que está viviendo Ucrania, a su llegada a la capital de ese país junto con sus homólogos de la República Checa, Pietr Fiala, y de Eslovenia, Janez Jansa.



"Debemos detener esta tragedia lo antes posible", afirmó Morawiecki, según la agencia de noticias polaca PAP, tras viajar a la capital ucraniana para reunirse con Zelenski y Shmyhal.

Fallece otro periodista tras ser tiroteado

La cadena estadounidense Fox News anunció hoy la muerte en las afueras de Kiev de su operador de cámara Pierre Zakrzewski, de 52 años, durante la cobertura de la guerra de Ucrania, y donde también fue herido su compañero, Benjamin Hall.



Con Zakrzewski, hay ya confirmados al menos 4 periodistas fallecidos en el conflicto ucraniano, según informó este martes la comisionada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmyla Denisova, que responsabilizó a las tropas rusas de esos sucesos.



EFE