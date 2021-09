Volcán de La Palma se reactiva y entra en una fase más explosiva y con lava

La nueva colada de lava del volcán de la isla española de La Palma, más fluida que las anteriores, avanza rápidamente hacia el municipio de Tazacorte, y se sitúa desde esta posición a unos 1.000 metros del mar, según fuentes municipales.



La lava está a punto de entrar en el municipio de Tazacorte, después de que el

volcán retomara con fuerza su actividad desde la noche del lunes.



La emisión de lava es mucho mayor de la emitida a lo largo de la pasada semana, pero sobre todo mucho más fluida. En estos momentos hay dos bocas activas: una en el cono principal del volcán y otra por debajo del mismo, que emite lava a alta temperatura y muy fluida, que podría llegar al mar por encima de las dos coladas anteriores.



Según el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), la lava de este nuevo río más fluido es del tipo hawaiano. La colada ha encontrado en su camino el obstáculo de la montaña de Todoque y empieza a rebasarlo por uno de sus laterales, mientras que las anteriores coladas se encuentran casi detenidas.



Según la información actualizada del Departamento de Seguridad Nacional de España (DSN), la extensión de la superficie afectada por el avance de lava sigue aumentando y se desplaza en dos coladas: la del sur, que mantiene una velocidad baja; y la del norte, más activa, que se encuentra en el área de la montaña de Todoque, a una distancia de entre 800 y 1.000 metros de la costa.



Un grupo de personas evacua sus viviendas debido a la erupción del volcán Cumbre Vieja en el barrio de Todoque en la isla canaria de La Palma el 24 de septiembre de 2021. Foto: DESIREE MARTIN / AFP

Barrios confinados

Ante esta evolución y con carácter preventivo, se encuentran desde el pasado domingo confinadas las áreas de cuatro municipios de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa.



Por el momento, según esta fuente, la erupción del volcán no está influyendo negativamente en la calidad del aire.



En las zonas afectadas por una intensa caída de cenizas, se recomienda permanecer en espacios interiores, medida que se une a la recomendación de mantener un radio de exclusión de 2,5 km en torno a los centros de emisión para minimizar el riesgo de impacto de piroclastos y exposición a los gases.



El aeropuerto de la isla española se encuentra operativo, aunque ninguna compañía operó vuelos durante el día de ayer.



Previsto inicialmente para el comienzo de la semana pasada -y atrasado después por la ralentización de las coladas-, los expertos temen los efectos del encuentro del magma ardiente con el agua, que podría generar un choque térmico que derivara en la formación de columnas de vapor de agua cargadas de ácido clorhídrico.



"Paralizamos de nuevo la operativa con La Palma tras intentar realizar un primer vuelo hoy y constatar que no se cumplen las condiciones necesarias de seguridad", afirmó la compañía en Twitter, donde adelantó que volverán a intentarlo el martes "si las autoridades confirman que se dan condiciones favorables".



La erupción del Cumbre Vieja no ha dejado víctimas por el momento, pero ha provocado graves daños materiales y forzado a la evacuación de más de 6.000 personas. Las ardientes coladas de magma gris y naranja han engullido más de 500 construcciones y la lava cubre ya más de 237 hectáreas, entre ellas numerosas plantaciones de plátanos, de acuerdo a los datos del sistema europeo de medición geoespacial Copernicus.



Las dos erupciones precedentes en La Palma tuvieron lugar en 1949 y 1971, provocando la muerte de tres personas en total, dos de ellas por inhalación de gases.



AFP y EFE

