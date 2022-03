En los últimos días, la comunidad de inteligencia de EE. UU., en vista de que el comportamiento de Putin se ha vuelto más errante e irracional, convirtió la evaluación del estado mental del presidente de Rusia, en una prioridad absoluta.



Desde que Vladimir Putin lanzó la invasión rusa a Ucrania el pasado miércoles, altos funcionarios estadounidenses pidieron a las agencias de inteligencia recopilar toda la información nueva sobre cómo se encuentra el presidente ruso, y cómo su mentalidad se ha visto afectada por la inesperada respuesta unificada y dura de los vecinos europeos y los aliados de todo el mundo.



El repentino interés en la salud mental del ruso, refleja la sensación entre algunos funcionarios de inteligencia de que la toma de decisiones de Putin en Ucrania ha estado fuera de lo normal, y quizá se deba a lo que algunos informes de inteligencia anteriores sugieren que ha sido un aislamiento prolongado durante la pandemia de covid-19.



"Todo lo que tiene EE. UU. está en el ámbito de las conjeturas porque las decisiones y declaraciones de Putin no parecen tener sentido", dijo una fuente familiarizada con los recientes informes de inteligencia sobre el tema. "Durante años, décadas, Putin ha actuado según un modelo bastante específico".



En una sesión informativa clasificada para legisladores en la noche de este lunes, la directora de inteligencia nacional, Avril Haines, dijo que la comunidad de inteligencia de EE. UU. no tiene una buena percepción del estado mental de Putin, según un legislador que estuvo presente.



El senador republicano Chuck Grassley, de Iowa, que asistió a la sesión informativa en el Senado, confirmó que se había hablado del estado mental de Putin, sin embargo, no quiso dar más detalles al respecto, pero aseguró estar preocupado por la forma de pensar del presidente de Rusia.



Las especulaciones sobre la salud mental de Putin comenzaron después de que el jueves pronunciara un discurso en el que expuso una historia deformada y revisionista que pretendía justificar su intervención en Ucrania.



El senador Marco Rubio, republicano de Florida, tuiteó el viernes que Putin "siempre ha sido un asesino, pero su problema ahora es diferente y significativo", y sugirió que estaba basando su evaluación en los informes de inteligencia que se le dieron como vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado.



Además, observadores de larga data de Putin argumentan que las acciones recientes del presidente ruso son relativamente consistentes con el hombre que la inteligencia estadounidense lleva observando durante décadas, pues señalaron que durante mucho tiempo, ha demostrado una voluntad de arriesgar la derrota militar en operaciones que Estados Unidos pensaba que no ofrecían ninguna posibilidad de éxito, incluyendo ordenar una segunda invasión de Chechenia en 1999, solo tres años después de que el ejército de Rusia ya había sido derrotado allí una vez.



"Esto no es diferente de todo lo que ha dicho antes, simplemente lo está diciendo todo de una vez de una manera muy cruda. Y está dispuesto a hacer cosas incalificables, pero siempre ha estado dispuesto a hacer cosas incalificables", dijo Beth Sanner, una exasesora del entonces presidente Donald Trump y analista de seguridad nacional de CNN.



Putin no está "loco o desquiciado", dijo Sanner. Más bien, está "muy emocional en este momento debido a lo que estaba a punto de embarcarse... y ha estado muy, muy aislado, lo que se suma a ese sentido emocional. Pero no creo que esté loco".

