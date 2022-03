Para entender la magnitud de las medidas de seguridad que podría emplear Vladímir Putin, uno de los líderes políticos más poderosos del mundo, hay que revisar primero su particular trayectoria.

Nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy San Petersburgo (Rusia). Este año cumple 70. Hijo de Vladimir y Maria Putin. Mide 1,70 metros y pesa 80 kilos. Es cristiano ortodoxo, tiene dos hijas, es divorciado y ama los perros y el deporte.



Ha sido nombrado en repetidas ocasiones como el hombre más poderoso del mundo por la revista Times. Fue agente de la KGB. Ostenta el poder, desde hace más de 20 años, del país más grande del mundo. Logró el apoyo mayoritario de los rusos para alterar la Constitución y continuar en el poder más allá de 2024, cuando terminaría su periodo presidencial. E, incluso, podría hacerse reelegir hasta el 2036, lo que lo convertiría en uno de los dirigentes que más tiempo ha estado en el poder de Rusia y superaría al dictador Stalin, que duró 29 años.



Es, además, la cabeza de una de las mayores potencias nucleares. Rusia cuenta con 5.977 ojivas nucleares. Y en este momento es el hombre que con pulso de acero tiene temblando a las potencias occidentales y en general al mundo después de atacar a Ucrania.



Con todo el poder que ha amasado, y con toda la historia de conflictos detrás, mucho se ha especulado sobre cómo Putin maneja su seguridad y gran parte se mantiene en secreto.

Varios medios internacionales han detallado que el presidente de Rusia ha confesado en varias oportunidades que tiene, en primer lugar, a una persona que prueba todo lo que come para evitar ser envenenado.



Además, su comida sería preparada por el Servicio Federal de Protección bajo estricta vigilancia del Kremlin. Hay medios que, incluso, han detallado que el propio Putin lleva su sal, pimienta y hasta su propia servilleta a los eventos a los que es invitado. No obstante, no hay un reporte oficial sobre esto.



Desde el año 2000, se ha conocido que su círculo de confianza le ha recomendado utilizar dobles en los eventos a los que asiste, como medida de seguridad. Sin embargo, Putin se ha negado a hacerlo.



También, medios europeos han citado a Putin para detallar sobre otro tipo de medidas. La desconfianza que tiene por los teléfonos inteligentes es algo que también ha sido muy comentado internacionalmente y que ha sido reconocido por él en diversas entrevistas. El diario español de El Mundo, lo cita: "Simplemente dispongo de otras posibilidades".



¿Por qué la desconfianza? Durante años, los celulares han sido usados para el espionaje internacional para acceder a información confidencial. Solo bastaría con una conexión a Internet para entrar a micrófonos, cámara, datos personales, entre otra información sensible.



En todo caso, se ha comentado que Putin sigue optando por una vida sin teléfonos celulares cerca. En la misma investigación periodística del diario español, se cuenta que incluso hay prevenciones con la presencia de computadores con acceso a Internet en sus oficinas y que trabaja con sistemas de información difíciles de ‘hackear’.



El 'youtuber' Víctor González ha reunido otras conclusiones sobre la seguridad de Putin. Aunque todo Jefe de Estado cuenta con un amplio despliegue de seguridad, que incluye vehículos blindados y una caravana de agentes que lo custodian, el documentalista asegura que el vehículo del presidente de Rusia cuenta con algunas medidas adicionales, como un sistema de compresión de aire, que lo protege de eventuales gases externos o un mecanismo especial que resiste balas de francotiradores.



Además, cuenta, el vehículo contaría con un motor que le permitiría en solo seis segundos llegar de 0 a 100 kilómetros por hora.

En lo que tiene que ver en sus desplazamientos aéreos, Putin contaría con una aeronave, que además de su vistosa opulencia, tiene una especial cápsula de escape para él en caso de ataque.



Putin se mantiene como un enigma para la mayoría de los países occidentales. Ahora, mucho más que encabeza una guerra. El presidente Vladimir Putin lanzó recientemente un ataque contra Ucrania. Y la seguridad mundial dependerá de lo que allí ocurra.



EL TIEMPO