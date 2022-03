Las miradas del mundo hoy se dirigen a la misma dirección: Vladimir Putin.



Más de 1,37 millones personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, según las últimas cifras de la ONU publicadas este sábado.



Su doble, reconocido en el mundo artístico en Europa por interpretarlo durante muchos años, teme ahora por su vida.

Se trata de Slawek Sobala, un ciudadano polaco que se ha dedicado a interpretar profesionalmente a Vladimir Putin.



De hecho, la agencia Lookalikes, con sede en el Reino Unido, lo representa en actividades que lo han llevado por diferentes rincones del mundo.



Posar como uno de los líderes políticos más importantes del mundo lo ha llevado a Londres, Estados Unidos, Japón y Rusia, según cuenta. Sobala se ha codeado con dobles de las más grandes personalidades del planeta en diferentes áreas.



El hombre reconoce que realmente vive de trabajar en una compañía de transporte en Polonia. Lo que ha ganado como doble de Putin sería solo una entrada económica extra, aunque no ha trascendido cuánto gana por las fotos y videos que le toman al interpretarlo.

No obstante, en un artículo publicado por el medio británico ‘Daily Star’, comentó su miedo a que el actual conflicto bélico lo toque a él por su trabajo.



“Antes de la guerra, no temía por mi seguridad en la calle, pero ahora, tengo mucho miedo porque en nuestra ciudad, Wroclaw, hay mucha gente de Ucrania que trabaja y vive aquí y mi temor es que cuando me vean me agredan”, dijo Sobala al ‘Daily Star’.



Según se ha conocido, el doble ha decidido alejarse de la vida pública como una medida de precaución. Considera que algunas personas podrían tomar alguna represalia en su contra al no lograr diferenciar al actor del personaje real.



“Por la guerra mi percepción de Putin también ha cambiado. Le tenía mucho respeto, pero ahora creo que ese hombre hizo mucho daño y me gustaría ayudar con mi imagen de Putin, para mostrar que también tiene una segunda cara”, concluyó para el medio británico.

