El jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirylo Budanov, afirmó en una entrevista que al inicio dela guerra contra su país, hubo un intento de asesinato al presidente ruso, Vladimir Putin.



Según la información que Budanov aporta al medio ucraniano Ukrayinska Pravda, y que son recogidas por La Nación de Argentina, representantes de la región del Caúcaso intentaron dar de baja a Putin, en una fallida operación.



“Incluso hubo un intento de asesinato contra él no hace mucho tiempo, cometido por alguien relacionado con representantes del Cáucaso. Esto no es información pública.", dijo el funcionario en los extractos que fueron compartidos.



Aunque Bubanov no da exactitud una fecha, afirma que la operación fue realizada, pero que además “una vez más, fue infructuoso. Este suceso no se hizo público de ninguna manera, pero ocurrió”.

El Cáucaso es una región natural ubicada en la linde entre Europa Oriental y Asia Occidental, entre el mar Negro y el mar Caspio, que incluye a la propia cordillera del Cáucaso y las tierras bajas circundantes.



Aunque la mayor parte del siglo XX había quedado políticamente agrupado en tan sólo tres estados (Turquía, el Imperio ruso sucedido por la Unión Soviética, y Persia, luego denominada Irán), desde 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, se produjo la eclosión de una serie de nuevas naciones.



En consecuencia, junto a los dos estados que ocupaban las vertientes sur del Cáucaso, Turquía e Irán, se han añadido Azerbaiyán, Armenia y Georgia en la zona central de la región, además de Rusia en su extremo septentrional, manteniendo el control sobre un conglomerado de divisiones administrativas de diverso nivel, algunas de las cuales se hallan inmersas en una guerra por obtener su independencia.



El estado de salud de Putin

Además de hablar sobre el "intento de asesinato a Putin", el funcionario ucraniano hizo referencia al estado de salud del presidente ruso de quien afirma, "tiene cáncer".



La información va de la mano con la confirmación de la inteligencia de Reino Unido, que días atrás hizo referencia a las enfermedades del mandatario del Kremlin y de quien confirmaron, puede dejar el poder en 2023 a causa de sus molestias.



“Podemos confirmar que Putin está en muy malas condiciones psicológicas y físicas. Está muy enfermo. Padece varias enfermedades al mismo tiempo, una de ellas es el cáncer”, dijo el general de división a la cadena británica Sky News.



Finalmente, Budanov también afirma que en Rusia hay actualmente un golpe de estado en marcha para derrocar al mandatario, tal cual ya se ha informado semanas atrás, vinculando algunos nombres como el de Alexander Bórtnikov, funcionario del Servicio Secreto ruso.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de La Nación, Argentina (GDA)

