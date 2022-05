El presidente ruso, Vladimir Putin, podría verse obligado a ceder temporalmente el control de la guerra en Ucrania a raíz de una intervención quirúrgica para extirpar un cáncer que lo aqueja, de acuerdo a "informantes del Kremlin" citados por el diario británico Daily Mail.



Según los informes, Putin nominará como su sucesor temporal a Nikolai Patrushev, jefe del Consejo de Seguridad de Rusia y un ex jefe del FSB de línea dura.



Patrushev, de 70 años, es señalado como uno de los arquitectos de la estrategia de guerra hasta el momento, y el hombre que convenció a Putin de que "Kiev está inundada de neonazis".



Según agrega el medio británico, Putin tendría cáncer abdominal y Parkinson hace 18 meses.



Según los informes, Moscú viene retrasando la cirugía programada originalmente para la segunda quincena de abril, pero ahora no tendrá lugar antes de la conmemoración del Día de la Victoria, que se celebra el 9 de mayo y marca el triunfo de la entonces Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.



"Se recomendó a Putin que se sometiera a una cirugía, cuya fecha se está discutiendo y acordando", afirmó el medio. "No parece haber ninguna urgencia particular, pero tampoco se puede retrasar".



La fuente continuó: "No sé exactamente por cuánto tiempo (estará incapacitado después de la cirugía)...".



El Kremlin siempre ha negado rotundamente que Putin tenga problemas médicos y afirma que goza de buena salud, incluso cuando ha estado misteriosamente ausente en los últimos años.



