La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ella Pamfílova, sugirió este viernes que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, se presentará a la reelección en las presidenciales de 2024, lo que le permitiría seguir en el poder hasta 2030.



(Lea aquí: ¿Por qué Moscú y Kiev han intensificado los ataques con drones en territorio enemigo?)



"Ahora vivimos en un momento en que debemos unirnos y mostrar al mundo (...) qué unidos estamos, qué fuerte somos, cómo nos agrupamos en torno al poder supremo que representa el presidente", dijo Pamfílova, según informa la agencia TASS.

Pamfílova subrayó que las elecciones presidenciales de marzo del próximo año deben ser el "catalizador" que permita a los rusos demostrar su amor por la patria y "responder a aquellos que intentan atentar contra nuestra independencia y nuestra tierra".



En su opinión, esos comicios serán "un importantísimo acontecimiento social y político no sólo para Rusia, sino para todo el mundo".



"¿Por qué digo que serán importantes para todo el mundo? Partiendo de que una serie de países quieren debilitarnos (...) No aguantan la alternativa, que alguien sea independiente", apuntó.

Además, adelantó que los rusos podrán utilizar el voto electrónico en unas 30 regiones del país y que la CEC introducirá un nuevo método digital de escrutinio, que reducirá el tiempo necesario para contar los sufragios.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: AFP

En las elecciones legislativas de 2021, la oposición, tanto los comunistas como los liberales, denunciaron la manipulación de los resultados del voto electrónico, que fue utilizado por el propio Putin para ejercer el sufragio.

Los comunistas acusaron abiertamente al partido del Kremlin, Rusia Unida, de arrebatarles la victoria en varios circunscripciones de la capital, donde casi dos millones de votantes prefirieron esa opción.



La víspera, la jefa de la CEC ya insistió en que las presidenciales no se pueden comparar con anteriores comicios, ya que en ellos los rusos elegirán su camino.



"Estas elecciones pueden decidir no sólo la suerte del país, sino también la suerte del mundo", afirmó.



El Kremlin busca la reelección de Putin con más del 80 % de los votos en las presidenciales de 2024, según informó a mediados de julio el diario digital Meduza, que citaba fuentes oficiales.



El mejor resultado electoral obtenido por Putin fue el 76,69 % de los sufragios en 2012, cuando regresó al Kremlin tras cuatro años como primer ministro.



La Administración presidencial no espera que los reveses en el campo de batalla en Ucrania puedan influir en la victoria aplastante en las urnas de Putin, que a sus 70 años lleva en el poder desde año 2000.



Según una reciente encuesta, el 76,1 % de los rusos aprueban la gestión de Putin como jefe del Estado, pese a reveses como la fallida rebelión armada ocurrida el pasado 24 de junio y protagonizada por el jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin.



En febrero pasado, Putin subrayó que "tanto las (elecciones) locales y regionales de septiembre de este año como las presidenciales de 2024, transcurrirán en estricta consonancia con la legislación, respetando todos los procedimientos democráticos constitucionales".



La controvertida reforma constitucional de 2020 permite a Putin presentarse a la reelección tanto en 2024 como en 2030.



EFE