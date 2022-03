A Vladimir Vladimirovich Putin se le puede describir como a cualquier persona. Nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, hoy San Petersburgo (Rusia). Este año cumple 70. Hijo de Vladimir y Maria Putin. Mide 1,70 metros y pesa 80 kilos. Es cristiano ortodoxo, tiene dos hijas, es divorciado y ama los perros y el deporte.

Pero Putin no es cualquier persona. Ha sido nombrado en repetidas ocasiones como el hombre más poderoso del mundo por la revista Times. Fue agente de la KGB. Ostenta el poder, desde hace más de 20 años, del país más grande del mundo. Logró el apoyo mayoritario de los rusos para alterar la Constitución y continuar en el poder más allá de 2024, cuando terminaría su periodo presidencial. E, incluso, podría hacerse reelegir hasta el 2036, lo que lo convertiría en uno de los dirigentes que más tiempo ha estado en el poder de Rusia y superaría al dictador Stalin, que duró 29 años. Es, además, la cabeza de una de las mayores potencias nucleares. Rusia cuenta con 5.977 ojivas nucleares. Y en este momento es el hombre que con pulso de acero tiene temblando a las potencias occidentales y en general al mundo después de atacar a Ucrania.



Los analistas internacionales tienen varias hipótesis sobre por qué Rusia lanzó esta ofensiva, pero una pregunta que surge es cómo funciona el proceso de toma de decisiones de ese país: si son decisiones colegiadas o individuales. Hay quienes aseguran que Putin consulta solo a media docena de personas, un pequeño comité de allegados, sobre todo ‘halcones’ salidos —como él— de los servicios de seguridad. Lo que sí se sabe con certeza es que la decisión, bien sea consultada o no, al final, siempre termina siendo la de un solo hombre: Vladimir Putin.

Ben Noble, profesor asociado de Política Rusa en el University College London, le explicó a EL TIEMPO que algunos expertos han ido tan lejos como para cuestionar su racionalidad o, incluso, su cordura. Sin embargo, Noble no está seguro de que sea tan útil considerar a Putin como un loco, pero “ha demostrado claramente que está preparado para incurrir en costos que muchos consideraban simplemente imposibles”, dice.

Usar el miedo

Harald Malmgren, exconsejero de varios presidentes norteamericanos, publicó recientemente una columna en UnHeard en la que recuerda la primera vez que conoció a Putin. Cuenta que en una cena que tuvieron en 1992, cuando apenas Putin ascendía políticamente, tuvieron la oportunidad de conversar.



En ese encuentro, Putin le dijo: “En Rusia, si una disputa se trata de dinero o propiedad muy importante, entonces las dos partes normalmente enviarán representantes a una cena. Todos los asistentes a la llegada estarían armados. Ante la posibilidad de un resultado sangriento y fatal, ambas partes siempre encontrarán una solución mutuamente aceptable. El miedo proporciona el catalizador para el sentido común”. Malmgren dice: “Comprendí entonces cuál era el rasgo principal de su carácter”.



La impresión que le quedó de Putin, según concluye en su artículo, fue la de un hombre más inteligente que la mayoría de los políticos que había conocido en Washington y en otras capitales. “Putin parecía tener los instintos de un jefe de la mafia siciliana: rápido para recompensar, pero rápido para plantear un riesgo mortal en caso de incumplimiento de las reglas familiares”.



Y es que cada paso que da el presidente ruso confirma que el método que usa en las crisis entre naciones es el miedo. Cuando no se consigue llegar a un acuerdo en el que él salga victorioso, la solución la encuentra en casi siempre provocar terror con respuestas desproporcionadas.

Un ejemplo anecdótico pero contundente es cuando, en 2007, Putin invitó a Angela Merkel, excanciller de Alemania, a su fastuosa residencia presidencial de verano de Sochi, en las montañas nevadas del Cáucaso y el mar Negro, para negociar un acuerdo sobre comercio bilateral. Cuando los fotógrafos y camarógrafos llegaron al lugar para registrar el encuentro, el presidente ruso hizo entrar a su labrador Koni y dejó que se acercara a Merkel a olfatearla.

Sin duda, Putin estaba enterado del terror que sufre Merkel frente a los perros. En los registros fotográficos de ese momento se observa a la canciller paralizada de miedo frente a una de las mayores adoraciones del presidente ruso, su labrador. Y también la mirada fría y calculadora de este hombre. “Siempre ha tenido una imperiosa necesidad de demostrar quién es el más fuerte”, resumió la canciller después de la entrevista.

Una vida secreta

Solo una cosa puede ser efectiva: ir a la ofensiva. Debes golpear primero y golpear tan fuerte que tu oponente no se ponga de pie”, Putin. FACEBOOK

TWITTER

La ironía con Putin es que pese a que es el hombre más poderoso del mundo y su nombre está en boca de todos, poco se sabe de él. Agentes de servicios secretos con ayuda de psicólogos se afanan por lograr perfilar y descubrir las fallas en la compleja personalidad de Putin. Porque, curiosamente, solo muestra o solo sale a la luz lo que él quiere que se cuente sobre él.



Putin siempre permanece rodeado de un grupo nutrido de periodistas, camarógrafos y fotógrafos acreditados por su régimen, quienes se encargan siempre de exhibir su virilidad. Y cada vez que puede se muestra con el torso desnudo enfrentando situaciones extremas, montando a caballo, pescando, portando un fusil, en una potente moto Harley-Davidson o con sus manos en un bombardero nuclear.



Entre algunos de los entrenamientos que practica Putin está el judo, quizá su favorito. Desde los 14 años, el presidente ruso entrena este arte marcial y es frecuente verlo en competiciones de este deporte y enseñándoles a niños las mejores llaves. Incluso ha publicado dos libros sobre el tema: Judo: historia, teoría y práctica, y Aprende judo con Vladimir Putin. Este último se distribuyó en miles de escuelas rusas por medio de contratos irregulares. Y justo cuando lo estaba promocionando hace unos cinco años, Putin le dijo a la reportera del The New York Times Celestine Bohlen: “Solo una cosa puede ser efectiva: ir a la ofensiva.



Debes golpear primero y golpear tan fuerte que tu oponente no se ponga de pie”. Aunque se refería al judo, sin duda, su mensaje reflejaba un carácter de su personalidad.



Como señaló Bohlen, en un artículo sobre cómo Putin antepone la imagen a las palabras, no es difícil leer en su lenguaje corporal que le gusta mostrar una imagen varonil que además va atada a su explícito machismo. Como recogió la brillante periodista en el artículo publicado en el 2014, cuando estaba ocurriendo la toma de la península de Crimea, y dos periodistas franceses le preguntaron qué pensaba de los comentarios de Hillary Clinton en los que comparaba ese ataque por parte de Rusia con la agresión de Hitler en la década de 1930, Putin se burló y dijo: “Es mejor no discutir con las mujeres”, y agregó: “Cuando las personas empujan los límites demasiado lejos, no es porque sean fuertes, sino porque son débiles. Pero tal vez la debilidad no sea la peor cualidad para una mujer”. Actualmente, en Rusia muere asesinada una mujer cada 40 minutos y se estima que anualmente entre 12.000 y 14.000 mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares.



Los comportamientos de macho alfa son un auténtico problema pues, como señalan analistas, pareciera como si él intentara convencer todo el tiempo a los demás de que él es el más fuerte. El politólogo Stanislav Belkovski, fundador y director del Instituto Nacional de Estrategia, afirma en su libro Putin que la clave para comprenderlo sería la ausencia de amor familiar en su infancia.



El actual presidente habría pasado toda su vida buscando una familia de sustitución, luego de que fuera enviado por sus padres biológicos con una pareja de San Petersburgo, quienes se convirtieron en sus padres oficiales. Los traumas infantiles serían tan profundos que, con los años, Putin se transformó en un solitario que solo se siente cómodo en compañía de los animales.



“Los únicos amigos de Vladimir Putin son su labrador Koni y el ovejero búlgaro Buffy”, anota Belkovski. Pero ¿cómo siendo un hombre tan solitario, con fama de paria hasta los 13 años, se convirtió de repente en un estudiante modelo, en un experto de judo y con 16 años se enroló en la KGB? Y ¿cómo, luego, en el hombre más poderoso del mundo?

En el Hombre sin rostro’, la autora Masha Gessen asegura que la fuerza de Putin se basa en el control de los medios, en la combinación de respeto y miedo que infunde, en su influencia todopoderosa sobre los principales empresarios tras la persecución de los que se le han resistido, en el apoyo firme a su candidatura de las Fuerzas de Seguridad y del complejo militar-industrial, a quienes ha prometido doblar el presupuesto, y en una mejora sustancial de la economía. En vender la idea de “hacer a Rusia grande de nuevo”.

Gessen, reconocida periodista rusoestadounidense, perfila a Putin en su libro como un monstruo obsesionado por el control, cruel hasta extremos insospechados, cínico, corrupto, nihilista y vengativo, un mafioso empeñado en la recuperación de la gloria soviética, y enfermo de pleonexia: “El deseo insaciable de hacerse con lo que, por derecho, pertenece a otros”.

¿Un nuevo zar?