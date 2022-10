El presidente ruso Vladimir Putin dijo el jueves que la próxima década será "la más peligrosa" desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.



"La próxima es probablemente la década más peligrosa, impredecible y, al mismo tiempo, importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial", dijo

Putin a los miembros del Club de Discusión Valday, grupo de reflexión con sede en Moscú, agregando que la situación es "hasta cierto punto, revolucionaria". La actual ofensiva rusa en Ucrania es solo una parte de "los movimientos tectónicos en todo el orden mundial", agregó.



"El periodo histórico de un dominio único de Occidente sobre los asuntos mundial está llegando a su fin. El mundo unipolar se está convirtiendo en cosa del pasado", prosiguió. "Estamos en una frontera histórica", subrayó el mandatario ruso.

Según Putin, las potencias occidentales son incapaces de "gobernar la humanidad por sí solas", aunque "tratan desesperadamente de hacerlo". "La mayoría de los pueblos de mundo ya no soportan más eso", insistió. Moscú, dijo, no hace más que defender su "derecho a existir", en tanto que los países occidentales quieren "destruir y borrar del mapa" a Rusia.

Vladimir Putin visita un campamento militar cerca a Moscú. Foto: EFE/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV

El presidente ruso llamó este jueves al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a inspeccionar "lo antes posible" las instalaciones nucleares de Ucrania tras denunciar Rusia supuestos planes ucranianos de utilizar una "bomba sucia".



"Nosotros estamos a favor. Y que lo hagan cuanto antes y de la forma más amplia posible, ya que sabemos que ahora Kiev hace todo lo posible para borrar los indicios de esos planes. Están trabajando en ello", dijo

Putin durante el plenario del Club de debate de Valdái, donde suele reunirse con políticos y medios extranjeros.



Putin aseguró saber "aproximadamente" dónde los ucranianos están fabricando ese tipo de bomba, que no es atómica pero que incluye elementos radiactivos. "El restante combustible nuclear ha sido ligeramente modificado. La tecnología que existe en Ucrania permite hacerlo", señaló.



El mandatario reconoció que fue él quien ordenó al ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, informar a sus colegas de los principales países del mundo sobre los descubrimientos de los servicios secretos rusos. "No podemos ignorar cosas como esa", señaló.



A petición de Kiev, que negó rotundamente dichos planes, el OIEA anunció esta semana que enviará una misión para inspeccionar las instalaciones nucleares del país. A su vez, Putin aseguró que para Moscú no tiene sentido ni militar ni político emplear una bomba sucia contra Ucrania en el marco de su actual campaña militar.



"Nosotros nunca hemos hablado directamente sobre el posible empleo por parte de Rusia de armamento nuclear. Sólo respondimos a las declaraciones realizadas por los líderes de los países occidentales", señaló.



Calificó de "primitivo" el chantaje nuclear de Occidente dirigido a presionar a los países amigos del Kremlin y también a los neutrales, y subrayó que Rusia sólo recurrirá a ese arsenal estratégico para defender su territorio y a su pueblo. "Mientras existan las armas nucleares, siempre existiría el peligro de su uso", admitió.



En cambio, añadió: "Los dirigentes del régimen de Kiev hablan constantemente acerca de su aspiración de poseer armas nucleares". Y recordó que fue EEUU el único país que ha utilizado la bomba atómica contra un país no nuclear, como ocurrió en agosto de 1945 en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.

La repuesta que daría Estados Unidos si Rusia lanza un ataque nuclear

Central nuclear de Zaporiyia. Foto: EFE

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, advirtió este jueves al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que la respuesta de la comunidad internacional será "significativa" si lanza un ataque nuclear. "Esto es importante para el mundo y seguimos centrados en garantizar que hacemos todo lo posible para ayudar a Ucrania a defender su soberanía, su territorio", dijo Austin en una rueda de prensa en el Pentágono.



El titular de Defensa consideró que el uso de armamento de ese tipo por parte de Rusia, o incluso hablar sobre su utilización, es "peligroso e irresponsable". El miércole, Rusia llevó a cabo maniobras con sus fuerzas nucleares estratégicas "Grom" (Trueno) en un nuevo desafío a Occidente.



Durante esos ejercicios, disparó misiles balísticos y de crucero desde el submarino atómico Tula, dos bombarderos estratégicos Tu-95MC y sistemas de misiles intercontinentales móviles de emplazamiento terrestre Yars, entre otros.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

