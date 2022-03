Los diplomáticos y los generales europeos miran a Moldavia. El pequeño país, encajado bajo Ucrania y con una parte controlada por tropas rusas a su pesar, podría ser la siguiente pieza en el tablero de Vladimir Putin.



Su neutralidad, inscrita en su Constitución, hizo que el canciller moldavo, Nicu Popescu, condenara el ataque ruso a Ucrania, pero no se uniera a las sanciones.



No obstante, lo que más pone en el radar ruso a este país, el más pobre de Europa en PBI per cápita y en la cola de los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas, es que, al igual que Ucrania, lidia con una región separatista prorrusa que ya solicitó que se reconozca su independencia, después de que Moldavia solicitó formalmente el jueves entrar en la Unión Europea (UE).



De sus 2,6 millones de habitantes, casi medio millón viven en Transnistria, un territorio fronterizo con Ucrania y que ningún país reconoce como independiente. Ni Rusia, que en la práctica lo trata como si fuera propio.



Situado entre el río Nistru, el enclave separatista fue establecido a inicios de la década de 1990 por fuerzas del antiguo Ejército Rojo estacionadas en Moldavia que no aceptaban la creación en la exrepública soviética de un Estado independiente de Moscú.



Y no obstante los intentos de paz, Moldavia nunca llegó a un acuerdo con Rusia, que no acepta ceder Transnistria. Hasta este momento, su Constitución establece que en política exterior es neutral, en referencia a que no se unirá a la Otán, lo que hasta ahora era suficiente para Rusia.

Captuara de pantalla que muestra el mapa donde queda ubicado el Estado de Transnistria, Moldavia.

Pero ante el actual panorama, Transnistria le reprochó al Gobierno moldavo haber tomado una “decisión geopolítica” que alterará las “esferas de influencia” en la región, al pedir el ingreso en la UE, y le recriminan no haber respetado los mecanismos de diálogo auspiciados por la comunidad internacional para resolver el conflicto.

Se estima que Rusia tiene permanentemente en el enclave unas 2.000 tropas. Por lo que crecen los temores en el Gobierno moldavo de una intervención militar bajo la misma justificación tomada por el Kremlin sobre Ucrania.



La tensión se hizo más evidente esta semana, cuando el responsable de Seguridad y Política Exterior de la UE, Josep Borrell, viajó a Moldavia, para ofrecer apoyo a su Gobierno, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, estará allí este fin de semana para dar su respaldo a su “soberanía e integridad territorial”.



Moldavia es un país especial en el contexto europeo. Si bien no es miembro de la UE ni de la Otán, sí tiene acuerdos firmados con Bruselas en el marco del Partenariado Oriental. Su proximidad cultural, histórica y lingüística con Rumania hace que muchos moldavos tengan pasaporte rumano y puedan moverse libremente por la UE.



La existencia de Moldavia como Estado independiente es casi milagrosa. En su territorio actual, controlado desde Chisinau, existió el Principado de Moldavia en la Edad Media. En el siglo XIV pasó a formar parte del Imperio otomano hasta 1812, cuando los otomanos la cedieron al Imperio ruso durante las guerras napoleónicas. En 1917 se convirtió en una república soviética. En 1918, con los soviéticos perdiendo territorios durante la Primera Guerra Mundial, se declaró independiente y se unió a Rumania.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrel (izq.) y el secretario de Estado, Antony Blinken (der.).

En 1940, el Pacto entre Hitler y Stalin (firmado por sus ministros Ribbentrop y Molotov) la devolvió a la URSS. Stalin lanzó un ultimátum a Rumania y los rumanos, aprovechando la invasión nazi de la Unión Soviética, tomaron de nuevo Moldavia entre 1941 y 1944, cuando fueron expulsados por las tropas soviéticas en su avance.



Tras el desmoronamiento de la URSS, Moldavia se independizó en 1991, pero Rusia no salió del país. En 1992, las tropas rusas en el territorio, en una breve guerra (de marzo a julio de 1992, con 3.500 muertos), separaron de facto Transnistria de Moldavia.



El país intenta desde entonces mantener una neutralidad exterior. En el Gobierno han estado formaciones prorrusas y proeuropeas sin cambiar la política exterior, aunque comercial y económicamente está más conectado a la UE.



Sin cortar lazos con Moscú (depende 100 por ciento de Rusia para su suministro de gas), Moldavia se ha ido acercando a Bruselas: es miembro del Partenariado por la Paz de la Otán desde 1994 y firmó un acuerdo de libre comercio con la UE en 2009 y un acuerdo de asociación (lo más avanzada que puede ser una relación con la UE para países que no son candidatos a la adhesión) en 2016.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Especial para EL TIEMPO

BRUSELAS