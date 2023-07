El presidente ruso, Vladímir Putin, planea realizar un viaje a China en el próximo mes de octubre, confirmó el asesor para Asuntos Internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, el pasado 25 de julio



(Siga leyendo: Putin abre la cumbre Rusia-África con promesas de envío de granos a seis países).



"Es sabido que hemos recibido una invitación y planeamos viajar a China en octubre", dijo Ushakov, citado por la agencia TASS.

Su visita es con el fin de hablar temas que ya están claros. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER KOZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN

Precisó que la visita se realizará durante la celebración del foro 'La Franja y la Ruta de la Seda'.



Por otra parte, Ushakov no descartó la visita de Putin a la cumbre del G20, prevista para el 9 y 10 de septiembre en Nueva Delhi.



Estas declaraciones se producen después de que Rusia confirmara que Putin no viajaría a la cumbre de los BRICS, en Sudáfrica, por la polémica que causó la orden de arresto internacional que pesa en su contra. A la vez, el mandatario ruso tiene previsto participar en el evento por videoconferencia.



(Además: ‘El régimen de Putin está en un callejón sin salida’).



El secretario de prensa de Kremlin precisó que la agenda de la visita de Putin al vecino asiático incluye la discusión de temas que ya están claros y que "son bastante voluminosos", como el comercio bilateral, la cooperación económica y la situación mundial y regional.



De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que, en febrero de 2022, poco antes del comienzo de la intervención militar rusa en Ucrania, Putin y Xi proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones.



De hecho, en marzo de este año, durante la visita de Xi a Rusia, el mandatario chino intentó convencer a Putin de su iniciativa de paz de 12 puntos y, según el Financial Times, advirtió a su homólogo ruso el uso de armas nucleares.

*Con información de EFE

