El día en que el presidente ruso, Vladimir Putin, cumple 70 años y que la invasión rusa de Ucrania llega a los 226 días, la Fundación Nobel y el consejo de derechos humanos de la ONU decidieron enviarle varios mensajes sobre la falta de respeto de los derechos civiles en su país y en Bielorrusia.



El bielorruso Ales Bialiatski y las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Center for Civil Liberties recibirán el Premio Nobel de la Paz 2022 por su crítica al poder y "la denuncia de crímenes contra la humanidad", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El Comité Noruego del Nobel "desea honrar a tres destacados campeones de los derechos humanos, la democracia y la convivencia pacífica en los países vecinos Bielorrusia, Rusia y Ucrania", comunicó al anunciar los nombres de los galardonados.



La organización rusa Memorial, que fue liquidada en diciembre de 2021 por la Rusia liderada por Putin, ha dedicado los últimos 30 años a investigar tanto las represiones políticas soviéticas hasta 1991 como a denunciar los abusos de los derechos humanos en la Rusia postsoviética.



Bialiatski "fue uno de los iniciadores del movimiento democrático que surgió en Bielorrusia a mediados de la década de 1980. Ha dedicado su vida a promover la democracia y el desarrollo pacífico en su país de origen", destacó el comité.



En cuanto al Centro para las Libertades Civiles, se fundó para promover los derechos humanos y la democracia en Ucrania, "se ha convertido en una fuente importante para documentar crímenes de guerra" rusos y "desempeña un papel pionero para hacer rendir cuentas a los culpables".



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, felicitó este viernes a los galardonados y resaltó que "el derecho a decir la verdad al poder es fundamental para las sociedades libres y abiertas”.



El cumpleaños de Putin también coincidió con la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la creación de la figura de un experto independiente que investigue y haga un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Rusia, donde se ha denunciado una represión generalizada y la violación de varias libertades ciudadanas.



Según la ONU, la reciente salida rusa de la Corte Europea de Derechos Humanos dejó a los ciudadanos de ese país sin la posibilidad de acudir a alguna instancia internacional de justicia para lograr el respeto de sus derechos humanos si éstos les son negado en los tribunales nacionales.

Cumpleaños 70

Los 70 años de edad le llegaron hoy a Putin en su momento más bajo desde que asumiera el poder el último día del siglo XX. Aunque asegura que su destino es dirigir los designios del Kremlin y combatir la hegemonía de Occidente, ha perdido popularidad y está cada vez más aislado, tanto dentro como fuera de su país.



Según Guennadi Gudkov, antiguo diputado ruso exiliado en Bulgaria, "hay grietas en el sistema putinista. Y no es una suposición".



"El problema es que cualquier muestra pública de descontento puede acarrear una pena de cárcel o la "liquidación física", señala.



Putin ha recibido alguna felicitación, entre ellas la del líder norcoreano, Kim Jong-un, que ha elogiado su liderazgo "excepcional" y su "voluntad firme", así como su campaña en Ucrania.



Cirilo, el máximo jerarca de la iglesia ortodoxa de Rusia, aseguró que el presidente ruso fue puesto en el poder por Dios, mientras que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recordó que el cumpleaños del mandatario ruso coincide con la festividad de la virgen del Rosario, de la que dijo estar seguro que "está guiando sus pasos, su quehacer, su inteligencia y sensibilidad".



La guerra continúa en Ucrania, tras cumplirse 226 días de invasión. El gobierno de Kiev ha recuperado en lo que va del mes de octubre 500 kilómetros cuadrados de territorio en la región de Jersón, ha afirmado esta noche el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



"Desde el 1 de octubre, más de medio millar de kilómetros cuadrados de territorio y decenas de asentamientos han sido liberados del falso referéndum ruso y estabilizados solo en la región de Jersón", ha dicho en su habitual discurso nocturno.



Mientras, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, hizo un llamamiento a las tropas rusas a no perder el tiempo y salvar a Rusia de la tragedia y a su Ejército de la humillación.



Pero los bombardeos rusos y las muertes continúan: el número de muertos por el ataque lanzado este jueves con misiles por las fuerzas rusas en la ciudad ucraniana de Zaporiyia asciende ya a once.



Según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SE), los equipos de rescate sacaron hoy de entre los escombros los cadáveres de ocho personas, que se suman a los tres que se recuperaron el jueves.



Las fuerzas militares rusas volvieron a atacar hoy Zaporiyia utilizando esta vez drones iraníes, según la denuncia del jefe de la Administración Militar Regional de esta ciudad del sur de Ucrania, Oleksandr Starukh.

