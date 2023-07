El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, confirmó este miércoles que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre del grupo de economías emergentes BRICS del próximo agosto, después de meses de polémicas por la orden de arresto internacional que pesa sobre el mandatario de Rusia.



"Por mutuo acuerdo, el presidente Vladímir Putin de la Federación de Rusia no asistirá a la cumbre, pero el país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov", señaló la Presidencia sudafricana en un comunicado.

Como Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), Sudáfrica, que acogerá la cumbre de los BRICS entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo, está obligada a cooperar en el arresto de Putin, pero el país había evitado hasta ahora revelar cómo procedería si el mandatario ruso Rusia aterrizaba en su territorio.

Sin embargo, el mismo mandatario sudafricano reconoció que un arresto contra Putin sería "una declaratoria de guerra".



"Rusia claramente indicó que cualquier detención de su presidente en ejercicio equivaldría a una declaración de guerra. No sería coherente con nuestra constitución arriesgarse a involucrar al país en una guerra con Rusia", escribió.

¿Qué dice Rusia?

Sin embargo, el Kremlin negó que haya advertido a Sudáfrica que la detención de Putin sería una declaración de guerra.



El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, negó ese extremo en su rueda de prensa telefónica diaria.



"No, eso no se ha dicho. No se le ha dado a entender nada a nadie", dijo Peskov al ser preguntado sobre la declaración de Ramaphosa.



Sin embargo, acto seguido añadió: "Todos en este mundo saben perfectamente qué significa intentar acciones contra el jefe de Estado ruso". "Por eso, no hay que explicar nada a nadie", subrayó.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Foto: EFE

Los antecedentes de la orden de arresto de la CPI

El presidente ruso es objeto desde marzo de un mandato de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crimen de guerra de "deportación" de niños ucranianos tras la invasión de Ucrania, acusaciones rechazadas por el gobierno ruso.



Como miembro de la CPI, Sudáfrica teóricamente debería detener a Putin si ingresa a su territorio. Un gran dilema diplomático para el gobierno, que rechaza condenar a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.



El caso tomó un rumbo judicial pues el principal partido opositor sudafricano, la Alianza democrática (DA), trata a través de la justicia de forzar al gobierno a velar para que Putin sea detenido y entregado a la CPI si pisa Sudáfrica.



En una declaración juramentada, Ramaphosa calificó la petición de ese partido de "irresponsable".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

​*Con AFP y Efe