El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó este martes a los rusos un mensaje esperanzador con un "futuro autosuficiente", pese a que la contraofensiva ucraniana se consolida y gana posiciones en el sur y este del país.



"Nuestro futuro depende de nosotros", afirmó el mandatario durante su intervención en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, en la que insistió en pintar una imagen victoriosa de la situación en el frente, donde -según él- Ucrania sufre graves pérdidas.

Putin destacó que todos los rusos, desde científicos, empresarios, campesinos a artistas, ponen de su parte para "que nuestro país sea autosuficiente, incluyendo las esferas de seguridad y defensa".



Esto, añadió, "no significa aislamiento, sino que en cooperación con nuestros socios y amigos desarrollaremos el país y lo haremos más fuerte" con el fin de "conservar el alma de Rusia".



En tanto, contrastó estas aspiraciones con la situación en el frente ucraniano, donde la contraofensiva lanzada hace tres meses por Kiev "no tiene resultados". "Tienen pérdidas y muchas", destacó, aunque eludió calificar la contraofensiva de "fracaso", como en otras ocasiones.



Vladimir Putin asiste a una reunión durante el Foro Económico Oriental en Vladivostok. Foto: AFP

Según Putin, desde el inicio de la contraofensiva, Kiev ha perdido en combate a 71.500 hombres. "A veces parece que no los consideran como propios, a los que lanzan a la contraofensiva. Como si no fuera su gente", dijo.



Respecto el equipamiento bélico, afirmó que Ucrania ha perdido 543 tanques y cerca de 18.000 blindados de todo tipo en los últimos tres meses, sin aludir en ningún momento a las bajas rusas.



Al comentar los planes de los aliados de Kiev de suministros de cazas F-16, Putin aseguró que esas entregas no cambiarán nada. "Simplemente alargarán el conflicto", aseveró, al señalar que la llegada de municiones de racimo a Ucrania no cambió la situación en el frente.



El presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: AFP

Esto sí, descartó la posibilidad de negociar con Kiev mientras dure la contraofensiva. "¿Ellos van a contraatacar, y nosotros decimos que paramos?", cuestionó.



Según Putin, para que las acciones bélicas cesen y las partes puedan sentarse a una mesa de negociaciones, Kiev tiene que derogar el decreto del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que prohíbe negociar con Rusia.



Para confirmar la decisión rusa de llevar esta guerra hasta el final, afirmó que en los últimos 6 o 7 meses un total de 270.000 rusos se han alistado en las Fuerzas Armadas al firmar contratos profesionales.



"Hemos llevado a cabo una movilización parcial. Llamamos a filas a 300.000 personas. Ahora, en los últimos 6 o 7 meses 270.000 personas han firmado libremente contratos para servir en las fuerzas armadas y unidades de voluntarios", dijo.



"Este proceso continúa. Diariamente 1.000-1.500 personas vienen a firmar contratos", dijo, pero eludió adelantar si Rusia plantea una nueva ola de movilización, una medida que contaría con el rechazo de la sociedad rusa.

