Vladímir Putin: Las reglas que deben cumplir millonarios cercanos a él

El periódico El País de España revela "las reglas" que deben cumplir los allegados de Putin, entre las que se encuentra: no entrar en política sin permiso del Kremlin y no contradecir y cuestionar al gobierno.



Vea también: Video: fuerte explosión en una estación de tren de Londres​

Oligarcas, magnates y poderosos manejan la economía de Rusia. Un selecto grupo conformado por los amigos y colaboradores más leales de Vladímir Putin, el cual cuando llegó al poder -hace más de dos décadas- empezó un "barrido" de la clase oligarcas que ocupaba estos puestos, asegura El País.



Para Putin, es más importante la confianza que la meritocracia, y con base a eso le ha ido entregando a personas de su circulo y también a otros no tan cercanos, las empresas estatales o ha favorecido su entrada en las privadas que "en Rusia no serían nada sin el beneplácito del Kremlin, junto con un gran pedazo de pastel de las concesiones públicas", dice la publicación.



"Personas como Igor Sechin (Rosneft); los hermanos Boris y Arkadi Rotenberg y Gennady Timchenko, amigos de juventud de Putin y compañeros de judo; Yuri Kovalchuk (Rossiya Bank), de la pandilla política de San Petersburgo; o Yevgeny Prigozhin, empresario de la restauración conocido como “el chef de Putin” y acusado de estar tras las granjas de trolls que interfirieron en las elecciones de EE UU de 2016, o la empresa de mercenarios Wagner, que ha intervenido en Siria, Ucrania, Venezuela o República Centroafricana para defender los intereses oficiosos del Kremlin. Son hombres que han aprendido el beneficio de hacer favores a Putin y hablan su lenguaje y no el de los oligarcas -como Oleg Deripaska (Rusal), Viktor Vekselberg (Renova) o Alexéi Mordashov (Severstal)-, cita El País.



Según Putin, ya no hay oligarcas en Rusia. Pero aunque los mecanismos han cambiado, la base sigue siendo la misma en todos los sectores clave del Estado, dice el analista Andréi Kolésnikov. “Gran parte del Gobierno de Rusia y su mecanismo de gestión económica podrían fácilmente denominarse Ministerio de Industria Oligárquica”.



Cuando Putin llegó al poder, de 1994 a 2000, Catherine Belton narra en su libro 'Putin’s People', Rusia era una oligarquía. En la actualidad, la periodista describe al sistema como un “capitalismo híbrido del KGB”, Rusia no tiene oligarcas sino “sirvientes ricos” de Putin y sus servicios secretos (FSB).



Con información de El País de España.​

Más noticias relacionadas

- Coliseo de Roma abre los subterráneos de su arena tras la restauración

​

- Meghan y Harry compraron el dominio web del nombre de su hija