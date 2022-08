No paran los rumores que aseguran que el estado de salud del presidente ruso, Vladimir Putin, es cada vez más grave.



Esta vez, fuentes de seguridad rusas afirmaron en un canal de Telegram que el mandatario afronta un ‘grave deterioro’ en su estado de salud y que, incluso, ha tenido que usar dobles para que lo reemplacen en eventos a los que no ha podido asistir por cuenta de varias enfermedades que lo aquejan.



(Lea también: Rusia promete 'no tener piedad' con los asesinos de la hija de Alexander Duguin)

Y es que las versiones sobre la salud del líder ruso iniciaron hace ya varios meses. Según las versiones de medios internacionales, Putin tiene un tumor cancerígeno y, además, sufre de Parkinson y trastorno esquizoafectivo.



Rumores que se incrementaron cuando, en mayo, varios videos mostraron a Putin en público con temblores en sus piernas e intentando sostenerse con firmeza para evitar inestabilidad.

Nuevos rumores sobre su estado de salud

Pero este martes, el canal de Telegram General SVR, que cita una fuente anónima, afirmó que Putin ha tenido que usar dobles con frecuencia, pues su enfermedad le dificulta asistir a eventos con normalidad.



“Los dobles de cuerpo también se han utilizado recientemente con bastante frecuencia", dijeron las fuentes.



Sin embargo, las fuentes de dicho canal no especificaron en qué momentos Putin ha tenido que recurrir a dobles para reemplazarlo en eventos públicos.



(Siga leyendo: ¿Qué países le están cerrando las puertas a los ciudadanos rusos?)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente ruso, Vladimir Putin, en la apertura del foro sobre armas. Foto: EFE

General SVR también afirmó que muy pronto el presidente tendrá que dejar de asistir a eventos y reuniones.



"Con un alto grado de probabilidad, podemos decir que pronto el presidente no podrá realizar personalmente reuniones ni participar en grandes eventos", le dijo la fuente a dicho canal, según cita el medio británico The Sun.



Además, aseguran que los funcionarios cercanos a Putin están preparados para el “profundo deterioro” en la salud del presidente.



(Puede leer: ¿Cuál sería el verdadero estado de salud de Putin, según milicia británica?)

Los escenarios de la guerra en Ucrania

El canal General SVR también habló de las opciones que ha considerado Putin en medio de la guerra, cuando se cumplen seis meses desde que sus tropas decidieron invadir territorio ucraniano.



Según las fuentes consultadas, el presidente se está quedando sin opciones y se debate entre dos opciones.

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre local inspecciona un agujero de bombardeo en un almacenamiento de fábrica dañado por un cohete alcanzado cerca de Chuhuiv, área de Kharkiv, Ucrania. Foto: EFE

La primera, cita el Daily Mail, es utilizar armas nucleares para ganar la guerra y continuar con su estrategia contra Kiev. La segunda, dice el medio citado, es devolver zonas a Ucrania, una opción “extrema” que habría planteado solo a sus más cercanos.



The Sun cita además que la opción de devolver a Kiev zonas recién invadidas ha causado desánimo entre los cercanos respecto a la denominada operación militar contra el país vecino.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Más noticias

Hombre roba carro y lo atasca en las escaleras de una estación de buses

Así puede obtener un trabajo temporal en Estados Unidos desde Colombia

Hombre falleció en pleno acto sexual con su amante: la esposa fue a recogerlo