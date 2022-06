Un nuevo informe de inteligencia occidental reveló el critico estado de salud del presidente ruso, Vladimir Putin, de quien aseguran, padece un cáncer avanzado desde hacer varios años.



Las revelaciones realizadas por agentes de Estados Unidos van de la mano con afirmaciones que ya salieron a la luz semanas atrás por parte de la inteligencia británica que también aseguró, a Putin lo intentaron matar a principios de marzo.



Según afirmaron tres miembros de alto rango en la inteligencia de estadounidense al medio Newsweek, Putin fue sometido a un tratamiento en abril y resurgió en mayo para asumir sus labores en la presidencia rusa.



Asimismo, aseguraron que el padecimiento de cáncer podría impulsar aún más la paranoia en el presidente sobre su control del poder, aunque desestimaron un aumento en las tensiones nucleares durante la guerra que ha marcado Rusia en Ucrania desde febrero.



"La competencia dentro del Kremlin nunca ha sido más intensa durante su gobierno, todo el mundo siente que el final está cerca", afirma la información de Newsweek, poniendo sobre la mesa una posible competencia interna por el control del alto mando ruso.



"Lo que sabemos es que hay un iceberg ahí fuera, aunque uno cubierto de niebla", aseveró el funcionario ante la complejidad de labores de espionaje sobre Putin, a causa de su aislamiento de los últimos meses.

El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó por primera vez un hospital de heridos de guerra en Moscú Foto: AFP

Le medio neoyorquino describe a los funcionarios como miembros del Departamento de Inteligencia Nacional, Fuerza Aérea y la Agencia de Inteligencia de Defensa como los ponentes de este nuevo informe sobre Putin.



"Putin ha tenido pocas reuniones con líderes extranjeros", aseguraron los funcionarios al medio, resaltando las escasas visitas de los últimos meses en las que se han visto a Emmanuel Macron, presidente de Francia, Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.



De estos encuentros, se ha destacado especialmente que Putin recibe a los funcionarios en un salón del Kremlin con una mesa larga, ubicándose en los extremos de la misma para "evitar los contactos físicos, abrazos, y apretones de mano".

Durante cinco horas estuvieron reunidos los líderes de Francia y Rusia. Una gran mesa blanca separó a los mandatarios. Foto: SPUTNIK / AFP

Además, como otro informe reciente, un presunto alto oligarca ruso aseguró que Putin tenía cáncer en la sangre, por lo que su estado sería "moribundo", según afirma Newsweek, citando al medio New Lines.



"Que Putin esté enfermo o se muera es bueno para el mundo, no sólo por el futuro de Rusia o por el fin de la guerra de Ucrania, sino por la disminución de la amenaza del hombre loco de la guerra nuclear", aseguró el funcionario estadounidense.



Finalmente, tanto Newsweek y New Lines citan que entre otros síntomas, Putin tiene algunos temblores en la mano que trata de ocultar, además de problemas en la espalda, por lo que fue operado en 2021, así como una muy marcada paranoia.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

