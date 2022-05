El papa Francisco aseguró que está dispuesto a viajar a Moscú y reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar de detener la guerra en Ucrania, que comparó con la de Ruanda, en África, pero el tema pasa por la salud del mandatario.

"Tengo que ir a Moscú primero, tengo que encontrarme con Putin primero", dijo el papa al diario italiano Il Corriere della Sera en una entrevista publicada este martes.



Varios interrogantes

"¿Cómo es posible que no se detenga esta brutalidad? Hace veinticinco años, con Ruanda, vivimos la misma experiencia", agregó el papa, al referirse al genocidio de Ruanda, en 1994, el intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu, en el que murieron unas 800.000 personas, según cifras de la ONU.



Los problemas de salud de Putin es un tema que cada hora toma fuerza. Un exagente de la KGB advierte que el Presidente sufre de demencia en etapa temprana.

De igual manera, advierte el mismo agente que su paranoia lo está volviendo loco, tal y como lo dice el diario británico The Sun.

Sí lo afirma

Pero el jefe de prensa de Putin, Dmitry Peskov, asegura que eso no es verdad y que Putin goza de buena salud, que está bien, aunque en las últimas apariciones no se le ha visto bien.



The Sun publicó lo que dijo el exespía ruso Boris Karpichkov, y señala que los cercanos al mandatario encubren su verdadero estado de salud.



"Está, o al menos actúa, loco y obsesionado con ideas paranoicas", dijo. "Él ve literalmente a todos, incluidos los que están dentro de los servicios de seguridad rusos e incluso dentro de su círculo más cercano, como traidores", agregó.

Vladimir Putin en su despacho presidencial del Kremlin. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV

Pero no se quedó ahí, insistió en que Putin sufre de demencia y Parkinson. "Yo mismo no soy médico... pero existe una gran preocupación de que Putin esté sufriendo numerosas afecciones de salud física, posiblemente debido a las lesiones deportivas durante su juventud", señaló.



"Otro problema potencial podría ser, a juzgar por cómo se mueve, que Putin puede estar sufriendo las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson u otro trastorno grave causado por algún tipo de cáncer, un tumor cerebral, por ejemplo", sentenció.



