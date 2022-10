En el libro Rusia desde la Cocina, escrito por Witold Szablowski, se develaron varias curiosidades alrededor de la gastronomía de ese país y de su actual mandatario, Vladimir Putin.



Frente al líder ruso, uno de los capítulos que más llama la atención está relacionado al invento de que su abuelo, Spidirón Putin, a quien versiones al parecer no corroboradas lo ubican como el cocinero de los zares y de Stalin.



(Puede leer: Rusia obligaría a enfermos de VIH reclutados en cárceles a luchar en la guerra)

De acuerdo a la investigación que hizo el reportero previo a la publicación del libro, la ubicación del abuelo de Putin como el chef de Stalin no es cierta. De hecho, en sus averiguaciones estableció que Spidirón Putin no se sentía orgulloso de ser cocinero, tanto así que siempre quiso hacer otra cosa.



De allí la conclusión de Szablowski de que Spidirón Putin trabajo solamente en cocinas de sanatorios, entre ellos para una en especial en la que se alimentaban miembros de un partido, pero no de los zares o de Stalin.



Le sugerimos leer: Terror en pleno vuelo: avión queda con motor y ventanas rotas por tormenta)



Es por eso que la versión del presidente ruso es tachada como una exageración, la cual estuvo apalancada por el régimen, que por medio de propaganda habría jugado a regar esa versión con el objetivo de relacionar a la familia Putin con un oficio sano como lo es la comida.



REDACCIÓN EL TIEMPO

Lea otros artículos de Internacional: