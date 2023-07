El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reveló por primera vez los detalles de su reunión con Yevgueni Prigozhin y otros comandantes del grupo Wagner, que tuvo lugar cinco días después de la fallida rebelión del grupo mercenario.



En una entrevista con el diario ruso Kommersant, Putin dijo que ofreció a los combatientes de Wagner opciones para reunirse "en un solo lugar" y "seguir sirviendo".



(También puede leer: Estas son las palabras que un soldado ruso dijo luego de ser capturado)

"Todos ellos podían reunirse en un mismo lugar y continuar sirviendo. Nada cambiaría para ellos. Les dirigiría la misma persona que fue su comandante real todo ese tiempo", dijo Putin acerca del contenido de su propuesta a Wagner en una reunión con 35 comandantes del grupo en el Kremlin el pasado 29 de junio.



De acuerdo con el periódico, la persona a la que se refería el líder ruso es un comandante de Wagner conocido como Sedói (Pelo Canoso).

Se desplegaron vehículos blindados y de seguridad después de que una compañía militar privada (PMC) El jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, dijo en un video que sus tropas habían ocupado el edificio del cuartel general del Distrito Militar del Sur, exigiendo una reunión con los jefes de defensa de Rusia. Foto: Telegram channel of Concord group. AFP / ARKADY BUDNITSKY. EFE

Putin aseguró que tras escuchar la propuesta, muchos de los presentes en la reunión comenzaron a asentir con la cabeza, pero Prigozhin no lo vio y respondió que los chicos no estaban de acuerdo.



A la pregunta del periodista de Kommersat sobre si Wagner se conservará como unidad de combate tras el fallido motín, Putin respondió que esa compañía militar privada "no existe".

"No tenemos una ley sobre organizaciones militares privadas, por eso (Wagner) no existe", afirmó Putin y agregó que se trata de un asunto jurídico relacionado con la "legalización real" de este tipo de empresas paramilitares.



"Ese asunto debe ser debatido en la Duma (cámara baja del Parlamento y el Gobierno. No es un asunto fácil", apuntó.



(También puede leer: La cumbre de la Otán inicia con tensión por el posible ingreso de Kiev a la Alianza)

Miembros del grupo Wagner en un vehículo militar en Rostov del Don. Foto: AFP

Según dijo esta semana el Kremlin, en el encuentro con Wagner el 29 de junio, Putin escuchó "las explicaciones de los comandantes" sobre el motín que protagonizaron cinco días atrás y les ofreció opciones de empleo después de la rebelión.



"Los propios comandantes expusieron su versión de lo sucedido y destacaron que eran acérrimos partidarios y soldados del jefe de Estado y del comandante en jefe", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



Los dirigentes de Wagner "también dijeron que estaban dispuestos a seguir luchando por la Patria", agregó.

EFE

