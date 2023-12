Gran rueda de prensa anual de Vladimir Putin: los temas que abordó el líder ruso

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que espera alcanzar un acuerdo con Estados Unidos sobre los estadounidenses detenidos en Rusia, entre ellos el periodista Evan Gershkovich y el exmarine Paul Whelan.



"Queremos llegar a un acuerdo. Y estos acuerdos deben ser mutuamente aceptables y convenir a ambas partes", declaró en su gran rueda de prensa anual. Cabe recordar que este evento fue anulado el año pasado, cuando las tropas rusas sufrieron reveses y la economía se resintió por las sanciones de las potencias occidentales.

"Estamos en contacto con nuestros socios estadounidenses sobre este tema (...) No es fácil, pero en general creo que nos entendemos. Espero que encontremos una solución", añadió.



Un tribunal ruso rechazó este jueves la apelación de Gershkovich para evitar la prolongación de la detención preventiva decretada tras su arresto en marzo de 2023 por cargos de espionaje que el reportero niega.



"El tribunal municipal de Moscú confirmó la decisión del tribunal de distrito de Lefortovo de Moscú del 28 de noviembre y Evan Gershkovich permanecerá detenido hasta el 30 de enero de 2024", informó la corte en Telegram.



Este periodista estadounidense, de 32 años, trabaja para el diario The Wall Street Journal y fue detenido por los servicios de seguridad rusos durante un reportaje en Ekaterimburgo, en los Urales, el 29 de marzo pasado.



Desde entonces está recluido en la prisión de Lefortovo en Moscú.



Gershkovich, que antes trabajó para la AFP en Moscú, está acusado de espionaje, un delito por el que se expone hasta 20 años de prisión. El reportero niega estas acusaciones que también fueron desmentidas por Estados Unidos, The Wall Street Journal y por sus familiares.



Rusia nunca fundamentó sus acusaciones ni presentó públicamente pruebas, y todo el procedimiento ha sido mantenido en secreto, sin que se conozca todavía la fecha del juicio.



En los últimos años, varios ciudadanos estadounidenses fueron detenidos y condenados a largas penas en Rusia, y Washington acusa a Moscú de querer canjearlos por rusos detenidos en Estados Unidos.

Rusia puede 'avanzar' en Ucrania

Putin declaró confiado que su país tiene margen para "avanzar" pese a las sanciones económicas y al conflicto en Ucrania, donde afirma que solo cesará la ofensiva cuando Moscú logre sus "objetivos".



El presidente ruso se mostró convencido de que el tiempo estará de su parte en Ucrania en 2024 y de que los reveses sufridos por su ejército son cosa del pasado.



Casi dos años después del inicio de la ofensiva, que comenzó en febrero de 2022, Putin expresó su satisfacción con las operaciones lanzadas por el ejército ruso desde el fin de la fallida contraofensiva de los ucranianos.



"En casi toda la línea de contacto, nuestras fuerzas armadas mejoran sus posiciones. Casi todas están en fase activa", declaró.



Putin, de 71 años y que fue elegido presidente de Rusia por primera vez en 2000, compareció con un semblante relajado. La semana pasada anunció que se presentará para un nuevo mandato con el que podría permanecer en el Kremlin hasta 2030.

La advertencia a Argentina

El presidente de Rusia también advirtió que la dolarización de la economía planeada por el nuevo Gobierno de Argentina implica una "pérdida importante de soberanía".



"La lógica está clara, pero eso, desde luego, implica una pérdida importante de soberanía", respondió Putin a una pregunta sobre la anunciada dolarización de la economía argentina en su gran rueda de prensa de fin de año.



El jefe del Kremlin mencionó la alta inflación en el país latinoamericano, que ahora es de "143 %" e insistió en que la decisión del Gobierno del presidente Javier Milei forma parte del "derecho soberano de cada país".



No obstante, insistió en que hay una "estricta vinculación de la moneda nacional al dólar amenaza con graves consecuencias socioeconómicas".



Putin dijo que Rusia solo se ha beneficiado del aumento del volumen de transacciones en rublos en los pagos internacionales, mientras que los países occidentales que decidieron imponer sanciones a Moscú, haciendo que redujera sus transacciones en dólares y euros, "se pegaron un tiro en el pie".



Previamente esta semana el Kremlin aseguró que Rusia está interesada en desarrollar las relaciones con Argentina y se enfocará en los "intereses comunes" en la interacción con el Gobierno de Milei.



'Catástrofe' situación en la Franja de Gaza

Putin calificó de "catástrofe" la situación en la Franja de Gaza y negó que el nivel de destrucción allí tenga alguna similitud con lo que ocurre en Ucrania. "Lo que está sucediendo (en la Franja de Gaza) es una catástrofe", dijo el jefe del Kremlin en su rueda de prensa de fin de año.



En cambio, agregó Putin, "todo el mundo" puede apreciar la diferencia entre la "operación militar especial" rusa en Ucrania y lo que ocurre en Gaza. "Nada parecido sucede en Ucrania", subrayó.



El presidente ruso recordó las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, acerca de que la Franja de Gaza es el mayor cementerio de niños del mundo.



"Esta valoración dice mucho. Esta valoración es objetiva, qué se puede decir", añadió.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP