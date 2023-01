El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este 26 de enero que los crímenes cometidos por los nazis no prescriben y que su país hace todo lo posible para que no se repitan, en víspera del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.



Rusia "está categóricamente en contra de que caigan en el olvido los crímenes de ese tipo, que no prescriben", dijo Putin al reunirse con el gran rabino de Rusia, Berel Lazar, y el presidente de la Federación de las Comunidades Judías de Rusia, Alexandr Borodói.

Importante contribución para esclarecer los crímenes del nazismo contra los judíos FACEBOOK

TWITTER

Putin subrayó que "de todos los judíos exterminados por los nazis, la mayoría precisamente eran ciudadanos de la Unión Soviética, por lo que es un dolor común para todos nosotros", y que Rusia practica una política "para que nada igual vuelva a repetirse en la historia de la humanidad".



Destacó que la Fiscalía rusa sigue investigando dichos crímenes cometidos en toda la URSS, lo que consideró "una importante contribución para esclarecer los crímenes del nazismo contra los judíos".



"Hacemos todo lo posible para que esto sea respaldado a nivel internacional. Lamentablemente, bajo diferentes excusas, muchos países renuncian a un trabajo solidario en este terreno. Con todo, independientemente de la coyuntura política actual, seguiremos haciéndolo", subrayó.



Además, recordó que conoce la postura de la comunidad judía y las autoridades israelíes sobre el papel del Ejército Rojo en la victoria sobre el Nazismo.

(Siga leyendo: ¿Cuándo entregará Alemania los tanques 'Leopard 2' a Ucrania?).

Facebook Twitter Linkedin

El canciller alemán, Olaf Scholz, comparecerá hoy en el Bundestag. Foto: EFE

Nosotros siempre decimos que estamos dispuestos a hacer todo lo posible para encontrar algún tipo de solución pacífica. Todos sabemos que somos hijos de un solo Dios y nuestro deseo es que todos los hijos vivamos en hermandad, entendimiento mutuo y amistad, para que de verdad la gente se respete mutuamente", aseguró Lazar.



Después de que Alemania anunciara este miércoles el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania, el embajador ruso en Alemania, Serguéi Nechaev, acusó a Berlín de renunciar definitivamente a "su responsabilidad histórica", en alusión a la Segunda Guerra Mundial.



"La decisión de Berlín significa la renuncia definitiva de la República Federal de Alemania a reconocer la responsabilidad histórica ante nuestro pueblo por los terribles crímenes del nazismo durante la Gran Guerra Patria que no prescriben", señaló.



Nechaev agregó que Berlín deja de lado "el difícil camino de reconciliación entre rusos y alemanes durante la posguerra".

Más noticias

Envío de tanques a Ucrania es 'implicación directa' de Occidente en el conflicto

Nuevo ataque con misiles rusos sobre Ucrania, según Kiev

Ucrania: ¿Cambiará el curso de la guerra tras llegada de tanques de Occidente?

EFE