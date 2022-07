El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó este martes en Teherán que las negociaciones sobre las exportaciones del grano ucraniano están avanzando, aunque "aún hay asuntos sin resolver".



"Con su mediación hemos logrado avanzar, pero también es verdad que aún hay cuestiones sin resolver", dijo el presidente ruso al comienzo de una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.



Foto: Archivo / EL TIEMPO

Putin agradeció asimismo al presidente turco por acoger las conversaciones sobre "asuntos relacionados con la salida del grano a través (de los puertos) del mar Negro", según informaron agencias rusas.



El Kremlin confirmó previamente que este asunto sería uno de los principales durante la reunión bilateral entre Putin y Erdogan en Teherán, donde ambos asisten a una cumbre de los líderes del formato de Astaná sobre el conflicto sirio, junto con el mandatario iraní, Ebrahim Raisi.



El asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, dijo la víspera que las conversaciones sobre la exportación de grano ucraniano "se llevan a cabo activamente" y recordó que el pasado 13 de julio tuvo lugar en Estambul la primera reunión a cuatro bandas con participación de Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU.



En el marco de esta reunión, señaló, se llegó al acuerdo de "preparar un documento conjunto, que defina las bases legales y los mecanismos generales de exportación de

grano de los puertos ucranianos".



Además, recordó que las partes acordaron la creación de un centro conjunto de coordinación en Estambul.



"Estamos preparados para continuar el trabajo en esta dirección, y así lo haremos", aseguró Ushakov.

Rusia acogería reunión sobre Siria

Foto: AFP

El presidente ruso anunció también, durante una cumbre con sus homólogos de Irán y Turquía para abordar el conflicto sirio, que la próxima reunión del llamado formato Astaná se celebrará en Rusia.



"La próxima cumbre de la 'troika' de Astaná, de acuerdo con los turnos, se celebrará en nuestro país", aseguró el líder del Kremlin.



"Nos congratulará verles en Rusia", dijo el jefe del Kremlin a Erdogan, y Raisí, sin revelar la fecha de la próxima cumbre.



Durante su intervención, emitida en directo por la televisión, Putin se mostró convencido de que Rusia, Turquía e Irán deben continuar "desempeñando un papel clave en los procesos dirigidos a la normalización de la situación en Siria y el establecimiento de una paz duradera" en el país árabe.



Asimismo, reiteró el apoyo de Moscú a la "soberanía, independencia, unidad e integridad territorial" de Siria y denunció la política "destructiva de países occidentales, presididos por Estados Unidos" en relación con el país árabe.



Putin dijo que despierta especial preocupación de Moscú el estado de las cosas en territorios que no controlan las autoridades sirias.



"De esas regiones provienen unas amenazas reales de delincuencia, extremismo, separatismo", aseguró.



Por otra parte, abogó por "medidas concretas" para impulsar el diálogo político en

Siria y la creación de unas condiciones para que los sirios "puedan elegir su destino sin injerencia extranjera".

Turquía espera apoyo en lucha contra el terrorismo

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía en la cumbre de la Otán. Foto: ABRIEL BOUYS / AFP

Turquía aspira a tener el "apoyo de Rusia e Irán en la lucha contra el terrorismo" en Siria, indicó, a su vez, Erdogan, subrayando que "las palabras no bastan".



"Lo que esperamos de Rusia e Irán es su apoyo frente al terrorismo", insistió, tras haber citado a los principales movimientos kurdos que operan en el noreste de Siria, cerca de la frontera con Turquía, donde amenaza desde mayo con una intervención.



Erdogan quiere crear una "zona de seguridad" a lo largo de su frontera Sur para limitar las operaciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y de sus aliados.



Durante una rueda de prensa conjunta con sus homólogos ruso e iraní tras la cumbre tripartita, Erdogan afirmó escuchar "a sus preciados amigos decir que entienden las preocupaciones de Turquía, y se lo agradezco, pero las palabras no bastan".



Sin embargo, en las últimas semanas, Irán y Rusia advirtieron a Turquía de los riesgos de una operación de tal calibre.



"No hay lugar en la región para los movimientos terroristas separatistas y sus aliados, esto debe quedar claro para todos. Continuaremos nuestra lucha contra las organizaciones terroristas", alertó el jefe del Estado turco.



"El terrorismo (de las organizaciones kurdas) constituye una amenaza para todos nosotros" pero "no se ha dado todavía su repliegue a 30 kilómetros de nuestras fronteras", añadió, evocando el acuerdo firmado en 2019 con Washington y Moscú.



Este pacto puso fin a una operación de las fuerzas especiales turcas, auxiliadas por combatientes sirios, que dejó cientos de muertos y de desplazados en octubre de 2019.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP

