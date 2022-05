James Fallon es un neurocientífico y profesor de Psiquiatría, Anatomía y Neurobiología de la Universidad de California. Ha dedicado más de una década a estudiar la mente de Vladimir Putin a la distancia y, tras cerca de 33 años de analizar los cerebros de dictadores en todo el mundo, se aventuró a dar algunas explicaciones sobre el comportamiento del presidente ruso.



De acuerdo con el científico, Putin sería un psicópata capaz de poner en riesgo la vida de millones de personas en aras de lograr su cometido: recuperar los territorios que antiguamente, y más recientemente en tiempos de la Unión Soviética, hicieron parte de Rusia.

En una entrevista con la revista ‘XLSemanal’, del grupo de comunicación español ‘Vocento’, James Fallon aseguró que los años de observación le han capacitado para hacer algunas conjeturas sobre el estado mental de Putin, basadas en información que le habrían dado diversas fuentes que conocen al presidente ruso.



“Ucrania está sufriendo las consecuencias de los abusos que padeció en su infancia”, declaró Fallon a la revista mencionada. Según expresó el experto, que ha contribuido a investigaciones sobre el Alzheimer, la esquizofrenia y el Parkinson, Putin creció con sus abuelos en San Petersburgo lejos de su madre al ser un hijo ilegítimo.

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

El científico dice haber confirmado esto con tres fuentes, las cuales también aseguraron que el presidente ruso fue blanco de acoso en repetidas oportunidades, durante su primera infancia. Además, habría sido abusado sexualmente antes de alcanzar la adolescencia.



A pesar de que Fallon nunca ha tenido la oportunidad de entrevistar a Putin, ni realizarle exámenes que puedan confirmar sus conjeturas, está seguro de que las experiencias de abuso en su niñez se combinaron con una predisposición genética a conductas antisociales.

Una predisposición genética

Fallon explicó que todos los seres humanos nacemos con una combinación genética entre los alelos maternos y los paternos que pueden generar genes asociados a ciertos comportamientos. Es decir, los genes de los padres no sólo determinan el color del pelo o los ojos, sino también condiciones mentales. Por eso Fallon resalta que debe existir esta predisposición para llevar a una psicopatía.



“En las sociedades donde la violencia y la brutalidad han sido dominantes hay mayor tolerancia a la violencia”, explicó el especialista. Según sus conclusiones, entre las predisposiciones genéticas, la infancia difícil y el discurso de defensa ante las amenazas de otros países en Rusia, Vladimir Putin se ha convertido en un psicópata.



“El hombre está arreglando cuentas con el mundo por lo que sufrió como niño. Ahora él es el matón, y todo matón necesita víctimas”, argumentó Fallon en la entrevista con ‘XLSemanal’.



En ese sentido, el experto demostró preocupación por la aparente debilidad de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, para enfrentarse a Putin.

Vladimir Putin

“Joe Biden es el rival perfecto a los ojos de Putin”, aseguró el neurocientífico, quien está convencido de que no hay un dirigente en el mundo que pueda hacerle frente al presidente ruso. Reconoce que tras la partida de Angela Merkel como canciller de Alemania, Europa no tiene líderes fuertes, al igual que no percibe fuerza política en Canadá.



Para Fallon, Putin subestimó a Zelenski cuando decidió invadir Ucrania, pues pensó que era un llano comediante de televisión. Sin embargo, asegura que actualmente el dirigente ruso puede ser incluso más peligroso que antes, pues la guerra no ha progresado como esperaba.



También está convencido de que algo ha cambiado en los últimos dos años para Putin, pues cree que se ve más débil que nunca antes en diez años de presidencia consecutiva. “Pareciera que estuviera en tratamientos contra el cáncer”.



Señaló que eso combinado con resultados inesperados en la invasión a Ucrania puede volverse incluso más peligroso para el planeta.

