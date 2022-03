Visa y Mastercard anunciaron este sábado la suspensión de sus operaciones en Rusia, por lo que ya no se podrán hacer ni transacciones a través de ambas plataformas ni usar sus tarjetas de débito y crédito.



"Nos vemos obligados a actuar tras la invasión no provocada de Rusia a Ucrania y los eventos inaceptables de los que hemos sido testigos”, dijo el presidente y director ejecutivo de Visa, Al Kelly, citado en un comunicado.



La decisión de ambas entidades se produce una semana después de que Estados Unidos y la Unión Europea (UE), junto a otros socios occidentales, acordaron sacar a "determinados" bancos rusos del sistema internacional Swift, lo que acentúa la desconexión rusa del sistema financiero internacional.



