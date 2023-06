“Me prometieron que al llegar a Londres conseguiría trabajo y vivienda fácil, si daba un depósito de dos millones de pesos, pero fue una trampa. He pasado hambre y me ha tocado dormir en la calle”, así le reveló a EL TIEMPO Anabel, una joven de 23 años, que prefiere guardar su identidad por temor a que la ubiquen y la deporten, su historia de pesadilla intentando migrar fuera de Colombia.



Anabel es de un pueblo ubicado a 17 kilómetros al sur de Cali, en la ribera occidental del Río Cauca, donde las posibilidades de trabajar y progresar son limitadas, según cuenta. Por eso, le pareció muy atractiva la “invitación” de Jonathan, un conocido que vivía en Londres desde hacía tiempo.

Hace unos meses, el hombre le escribió un mensaje por WhatsApp en el que le ofrecía ayudarla, aprovechando la decisión, desde noviembre del 2022, del gobierno británico de eliminar la exigencia de visas para que colombianos pudieran entrar al Reino Unido para actividades de turismo.



“Jonathan me aseguró que sería muy fácil conseguir trabajo y que podría estudiar inglés fácilmente. Eso me emocionó y no dudé en pedirle a mi familia que me ayudaran con el depósito de los dos millones de pesos que me pedía y para pagar el pasaje de avión”, cuenta la joven, quien trabajaba en el pueblo ayudando en la tienda de abarrotes de unos familiares.



Jonathan me aseguró que sería muy fácil conseguir trabajo y que podría estudiar inglés fácilmente. Eso me emocionó y no dudé en pedirle a mi familia que me ayudaran con el depósito.

Como pudo, Anabel obtuvo el dinero necesario para llegar al aeropuerto de Heathrow, que sirve a la capital británica. Allí, Jonathan la esperaba. La llevó a una vivienda que compartía con tres hombres en el sur de la ciudad en donde, de inmediato, le quitó su pasaporte y la obligó a tener relaciones íntimas con él.



“Para eso fue a lo que viniste acá”, recuerda Anabel que le dijo el hombre tras amenazarla varias veces con denunciarla ante la fuerza policial de migración si ella no accedía a sus pedidos sexuales.



“Me vi consumida por él, comenzó a controlarme. No tenía ni un peso. Él sabía todo lo que hacía, me espiaba. Yo no peleaba, no decía nada, me dejaba”, reconoce Anabel, quien contó que Jonathan consiguió unos papeles “alquilados” para que ella, efectivamente, pudiera trabajar, pero cuyo pago llegaba directamente a la cuenta bancaria de él.



Jonathan se quedaba con la mayor parte del salario de Anabel, que comenzó a trabajar como empleada de limpieza en un restaurante, para abonar a la supuesta deuda que contrajo por hospedarla en su casa y ayudarla a trabajar “legalmente”.



El caso de Anabel no es aleatorio. Es una historia que con el paso de los meses se está replicando entre colombianos que, desconociendo la realidad, se aventuran a buscar un mejor futuro en el Reino Unido.



Desde noviembre pasado, el país europeo le retiró el visado de turismo o visitante para ingresar a su territorio a todos los colombianos con la posibilidad de que permanezcan por un máximo de seis meses en el país, pero sin permiso para trabajar o para acceder a los servicios sociales.



Desde noviembre pasado, el país europeo le retiró el visado de turismo o visitante. Foto: Istock

Se estima que en 2022 –cuanto estaba vigente la exigencia del visado- entraron al territorio británico un promedio de 22.000 colombianos. Pero, desde entonces, las autoridades fronterizas aseguran que esa cifra podría haberse triplicado con el agravante de que muchos ingresan como turistas, pero con el objetivo de quedarse.



En ese sentido, expertos temen que se pueda estar creando una bomba de tiempo migratoria muy peligrosa, en la que colombianos incautos están siendo engañados por personas escrupulosas que les ofrecen facilidades para residenciarse en el Reino Unido de forma ilegal.



Así lo ratifica la socióloga de la Universidad de Goldsmith, Ana Aguirre, quien viene trabajando en proyectos comunitarios en Londres y ha visto de primera mano varios casos de colombianos que llegan a Reino Unido engañados y creyendo que pueden hacer su vida sin documentos.



“La preocupación es que muchas de estas personas están quedándose en un limbo legal, de vulnerabilidad y, peor aún, viviendo en condiciones de vida infrahumanas, sin derechos fundamentales garantizados”, comenta Aguirre al agregar que ha recibo varias denuncias de muchachas que “han llegado, bajo el engaño de que se pueden quedar y trabajar ilegalmente”.



En los últimos meses, Aguirre ha detectado otros casos de grupos en Facebook en los que se ofrecen “ayudas” a quienes deseen migrar al Reino Unido y que hacen parte de este círculo de estafadores.



El modus operandi con el que estafan a colombianos

El modus operandi de los gestores, como se hacen llamar quienes contactan a las víctimas, es pedirles una comisión que varía de dos millones a cinco millones de pesos a la persona interesada en viajar al Reino Unido, bajo la promesa de ayudarles con vivienda y a conseguir trabajo de manera inmediata.

Muchas de estas personas están quedándose en un limbo legal, de vulnerabilidad y, peor aún, viviendo en condiciones de vida infrahumanas, sin derechos fundamentales garantizados.

Y si bien, en la práctica, las personas acceden a un trabajo, dado que para vincularse laboralmente en Reino Unido se exigen pruebas de residencia, los gestores alquilan documentos de otras personas con rasgos físicos similares a los de las víctimas para que poder gestionar el trámite.



“Del salario que se supone que me pagan de 11,50 libras esterlinas la hora (alrededor de 61.000 pesos colombianos), a mí solo me pagan 5,80 libras (unos 30.000 pesos colombianos), el resto se lo reparten el gestor y la persona que presta los documentos”, le señaló a este diario José Luis, un pereirano de 40 años, que llegó en diciembre a Londres y que desde entonces trabaja lavando baños y trapeando pisos en un restaurante en el sureste de la ciudad.



“Me da miedo que me descubran, me metan preso y me deporten. Por eso hay que comer callado y aceptar que el jefe me insulte cuando quiera. Si me quejo, me amenaza con lanzarme a la Immigration enforcement (policía de migración)”, comenta resignado.

Hay modalidades de estafa que usan los delincuentes como el vishing o el wangiri. Foto: iStock

El suicidio de Frank

El temor de José Luis no es infundado. Ya ha ocurrido que los agentes del departamento de Immigration Enforcement del Home Office o Ministerio de Interior realizan redadas policiales, en locales comerciales donde se les informa que hay personas indocumentadas trabajando.



Eso le ocurrió en marzo pasado a Frank Ospina, un caleño que había llegado a Londres en noviembre del 2022, en el primer vuelo desde Bogotá con colombianos a los que ya no les pedían visa para ingresar al Reino Unido.



Oriundo de la comuna de Siloé de Cali, Ospina fue detenido el pasado 2 de marzo en una redada a un restaurante ubicado en la zona aledaña al O2 Arena de la capital británica, donde trabajaba de manera ilegal. Frank fue enviado al Centro de Remoción de Inmigrantes de Colnbrook, cerca del aeropuerto internacional de Heathrow, en espera de ser deportado de vuelta a Colombia.



No obstante, Ospina, de 39 años, se quitó la vida el pasado 26 de marzo, agobiado por la idea de la deportación.



El fallecido tenía familiares en Londres, quienes fueron informados de su situación de detención. Según se supo, Ospina había estudiado ingeniería civil en su país y recientemente se había divorciado, lo que habría motivado su viaje al Reino Unido.



“Esta persona sufría de problemas de depresión y desde que fue detenido ya había realizado un intento fallido de suicidio, al lanzarse por una venta del segundo piso en el centro de detención”, según dijeron fuentes allegadas al caso, que pidieron reservar su nombre, al referir que su cuerpo había sido encontrado en la celda 26 del centro de deportación.



Encontrar dónde dormir, una odisea para los ilegales

Otro problema que se ha identificado es la dificultad para conseguir vivienda en Londres donde los alquileres de una habitación están en un promedio de 1.200 libras mensuales (unos 3’700.000 pesos colombianos).



“Yo tengo que pagar 100 libras mensuales para tener derecho a dormir seis horas en una cama, que nos turnamos tres personas, en un apartamento de dos habitaciones y un baño”, contó Manuel, un bogotano de la localidad de Kennedy, quien explicó que llegó a Londres en enero para ganarse “una platica”, haciendo trabajos como repartidor de comida, con un cupo que alquila de otro hombre de la India, que tiene rasgos faciales de cierta similitud a la suya. “El otro se queda con el 50 por ciento de lo que gano”, cuenta resignado Manuel.



Laura, de 33 años y especialista en gerencia de proyectos, llegó de Antioquia a Reino Unido en marzo pasado para estudiar inglés por seis meses. “Estuve ahorrando los dos últimos años para venir a estudiar inglés y estaba feliz porque por fin lo podía hacer”, le contó a El TIEMPO la mujer al señalar que a su arribo le ofrecieron una habitación por 500 libras mensuales y 200 libras de depósito, en el apartamento de una colombiana, amiga de un conocido suyo.

Yo tengo que pagar 100 libras mensuales para tener derecho a dormir seis horas en una cama, que nos turnamos tres personas, en un apartamento de dos habitaciones y un baño.

Tras su llegada a Londres y luego de haber pagado por adelantado la cuota inicial del arriendo, le prometieron que podía mudarse inmediatamente, pero lo que recibió fue un mensaje de su casera diciendo que la habitación estaba aún ocupada por otra persona. La opción que le dio fue que durmiera en el sofá de la sala mientras se desocupaba el cuarto.



Laura accedió a regañadientes dado que no tenía otra opción. Pasados 15 días, logró posesionarse de la habitación y le pareció justo pedir un descuento por las condiciones que había tenido inicialmente, situación que fue respondida con insultos y amenazas de que llamarían a la policía de migración para que la deportaran.



Laura decidió buscar otro lugar para evitar problemas mayores, pero la casera no le devolvió el depósito que había consignado, por lo que sus ahorros se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos.

Acuden a bancos de alimentos para poder ahorrar dinero

“Estamos recibiendo un promedio de 10 llamadas de turistas colombianos pidiendo ayuda”, explicó a este diario Irma Wootem, quien coordina el Food Aid Project CIC., un banco de alimentos semanal para latinoamericanos.



“Los nuevos usuarios eran turistas colombianos, aunque también hondureños, bolivianos y otras minorías, que se acercaron con un mismo común denominador, no tienen dinero, ni trabajo, ni acomodación y algunos tienen problemas de salud mental”, refirió Wootem.



Las personas explicaron que grupos de Whatsaap organizados estaban animando a la gente a venir al Reino Unido ofreciéndoles alojamiento, trabajo y documentos.



La estrategia migratoria que se repite es pedir prestado dinero para lograr un extracto de banco con movimientos bancarios, reservar un hotel y al llegar cancelar y debían consignar 1.400 libras en la cuenta del Administrador del grupo y ellos les recogerían en el aeropuerto.



Para sorpresa de estos “turistas” nadie los recogió y se quedaban bajo una crisis traumática de fraude, soledad y en la calle.



“Muchas de estas personas entraron bajo el programa de protección, otros ya están como ilegales y trabajando de 8 a 12 horas en el día ganando 5,80 libras esterlinas por hora y a veces no les pagan habiendo trabajado el mes completo, y al reclamar les informan que era un periodo de prueba y que además eran ilegales. Otros aún no saben qué hacer, perdieron la motivación y se han llenado de temor”, refirió la directora del Food Aid.



Las escuelas, sacudidas por aumento de la migración irregular

El aumento de la migración de colombianos se ha sentido de manera importante en el sistema educativo del Reino Unido, donde todo menor tiene derecho a ser recibido en las escuelas hasta la edad de 16 años, sin importar si tiene un estatus de residencia.

He recibido muchísimas solicitudes de apoyo de familias colombianas que están llegando al país, pidiendo información para colocar los niños en el colegio.

TWITTER

“He recibido muchísimas solicitudes de apoyo de familias colombianas que están llegando al país, pidiendo información para colocar los niños en el colegio”, aseguró la coordinadora de logros del Colegio Saint Gabriel, ubicado en el sureste de Londres, Claudia López-Prieto, quien tiene la responsabilidad de ofrecer tutorías a adolescentes de origen hispano.



“Para los niños pequeños no hay problema, porque no se exigen documentos. No tengo una cifra exacta de cuántos han llegado en los últimos meses, pero podría decir que se han triplicado los requerimientos de cupos escolares. Pero lo que me parece preocupante es que muchas familias llegan con niños mayores de 16 años y en esas edades no se les da acceso escolar”, refirió López-Prieto, al comentar que eso podría estar generando un submundo de jóvenes sin derecho a estudios por contar con documentación en el país.

MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO

LONDRES

En Twitter: @mavicristancho

Más noticias en eltiempo.com