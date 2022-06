Este viernes España confirmó que ya son 186 los casos de viruela del mono en el país europeo. Esto significa que hubo un aumento de 30 contagios más de los notificados el jueves, según la actualización del Ministerio de Sanidad español.



De estos 186, 141 se han presentado en Madrid. Ante esto las autoridades anunciaron que están preparando el inicio de la vacunación contra este tipo de viruela. La Unión Europea ha declarado que donará 200 vacunas a España para hacerle frente a los contagios.



La vacuna en cuestión es la Imvanex de la farmacéutica danesa Bavarian Nordic. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) está en proceso de darle el visto bueno y autorizar la inoculación.



Hasta ahora la Imvanex solo ha sido usada para la viruela humana. Sin embargo, según reportes médicos de los últimos días también funciona específicamente para la viruela del mono.



Esta misma entidad aseguró en días pasados que a pesar del avance rápido de casos en España, este tipo de virus no presenta un riesgo alto para la población: "Esta no es una emergencia de salud pública en estos momentos" declaró Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación de EMA.



Ante el aumento de contagios, algunas personas han comparado la enfermedad con los inicios de la pandemia del Covid-19, no obstante la EMA dio un parte de tranquilidad sobre el tema.



“Estamos ante un virus que se diferencia notablemente del SARS-CoV-2, empezando porque no se transmite fácilmente” agregó Cavaleri.



En total en Europa hasta el momento se han notificado 456 casos de viruela del mono, según declaraciones de la ministra de Sanidad española, Carolina Daria. La funcionaría también explicó que las vacunas solo serán utilizadas en casos severos de la enfermedad.



¿Cómo será la aplicación de las vacunas?

Las vacunas serán usadas de forma limitada, por lo que aún no hay muchas y dependerá de varios factores:



Si el caso se detecta en los primeros cuatro día de contagio, entonces podrá ser administrado el fármaco. En ese momento sirve para prevenir el desarrollo de la enfermedad y se evitarían la mayoría de los síntomas.



Si la vacunación se hace entre el día cuarto y 14 de contagio, entonces la vacuna tendría un efecto terapéutico porque solo lograría minimizar los síntomas.



La inyección se aplica en dos dosis de 0,5 mililitros, cada una con 28 días de diferencia. Los tres grupos en los que se utilizaría serían contactos estrechos, trabajadores de salud y colectividades en riesgo, como personas con múltiples parejas sexuales.



España planea participar de la compra que realizará la Unión Europea de más vacunas Imvanex y del antiviral Tecovirimat de la compañía estadounidense SIGA Technologies.

