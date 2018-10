El video sobre ricos y pobres que causó polémica en España

Un gran revuelo ha generado por estos días en Madrid la proyección de un video en el colegio concertado Salesianos de Estrecho, ubicado en la capital española, a jóvenes entre los 12 y 16 años, en donde se presentan una serie de supuestas diferencias entre las personas ricas y pobres.



La grabación, que fue publicada en una cuenta de Youtube el 14 de enero de 2017 y que tiene el título ‘Cómo convertir los problemas en oportunidades’, hace una serie de comparaciones en las que muestra “las diferencias entre una persona rica y una persona pobre y cómo se enfrenta a los obstáculos en su vida”.

En la pieza, los ricos son denominados “personas de éxito” y los pobres “gente mediocre”. “La gente pobre, la gente mediocre, habitualmente toma decisiones basándose en el miedo. Su mente está constantemente con lo que no va bien o lo que podría ir mal en cualquier situación. Normalmente, a este tipo de personas la primera idea que les llega a la cabeza es: ‘No va a funcionar’”, señala.

Y detalla que los pobres “esperan el fracaso”, porque “constantemente ven obstáculos y si no los hay los fabrican ellos mismos”.



En comparación, en la pieza también señalan que “los ricos, las personas de éxito, se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la disposición mental. En su cabeza hay una frase: ‘Funcionará, porque yo haré que funcione’”.



Así mismo, agregan que las personas exitosas están “dispuestos a arriesgar”, lo que les permite tener mayores recompensas, y asevera que las personas pobres “carecen de confianza en sí mismos y sobre todo en sus capacidades y piensan que si las cosas no salen bien sería catastrófico”.



En el video, el locutor también asegura que uno de los problemas de las personas pobres “es que afirman que están constantemente preparándose” para asumir un nuevo proyecto. “En realidad si tienes una buena idea y quieres llevarla a cabo no te hace falta ningún máster, ningún curso, tan solo son excusas, excusas de mente mediocre y miedo, ese miedo es el que hace verte a ti mismo que no estás preparado”, puntualiza.



Al final, en el video indica que “cuando el pobre se está preparando, la persona rica va y vuelve tres o cuatro veces”.



Según El País de España, la institución educativa indicó que la grabación fue presentada en los primeros días de octubre, después de la oración de la mañana, a jóvenes de secundaria. La actividad con el video fue reseñada por medios sobre la Cadena Ser y varios medios españoles, y despertó debate en redes sociales sobre la pertinencia del contenido para los menores.



El colegio, en un comunicado, consideró que la proyección fue desafortunada porque está alejada de los valores de pobreza y obediencia de la orden religiosa.



"Su uso ha sido desafortunado. Se trata de un error en la selección y la revisión de los materiales para animar la reflexión del día que lamentamos profundamente (...) La reflexión propuesta a los alumnos de secundaria para ese día giraba en torno a la manera de afrontar los problemas en la vida. Para ello, se contaba con varios recursos, entre los que estaba ese video".



También señala que la escuela se define como "abierta a todos, sobre todo a los más desfavorecidos. Nos abrimos a todas las personas, independientemente de su condición social".

ELTIEMPO.COM