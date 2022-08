La posesión de Gustavo Petro, el pasado domingo 8 de agosto, dio de qué hablar a todos los sectores de la sociedad colombiana: María José Pizarro -hija del líder del M-19 asesinado Carlos Pizarro-, poniendo la banda presidencial al mandatario, los mensajes políticos en las prendas de los asistentes al evento, el despliegue cultural que se dio en todo el país y muchos más fueron los aspectos que resaltaron durante el magno evento.

Pero, definitivamente, uno de los momentos que marcó esta juramentación fue la presencia del rey de España, Felipe VI, y su reacción ante el traslado de la espada de Simón Bolívar hacia el proscenio.

La mayoría de mandatarios y representantes de diferentes países de Latinoamérica y el mundo se levantaron, aplaudiendo ante la llegada del símbolo patrio colombiano a la Plaza que lleva por nombre a quien la empuño. Ese no fue el caso del monarca español, quien permaneció sentado.

Y el Rey de España, el único que se quedó sentado cuando llegó la espada de Bolívar a la posesión presidencial. La misma con la que el libertador combatió al ejercito español hace más de 200 años. pic.twitter.com/uYO9ChehqV — Gener Usuga (@gener_usuga) August 8, 2022

Esta inacción suscitó críticas, principalmente en España. Por ejemplo, el partido de izquierda Podemos calificó la acción como una falta de respeto "grave".



"La espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Una falta de respeto grave", tuiteó la noche del lunes Podemos, una formación abiertamente republicana y crítica de la monarquía.

La espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo Presidente de Colombia. Una falta de respeto grave que requiere disculpas de parte de nuestro país pic.twitter.com/ham0pOT4WM — PODEMOS (@PODEMOS) August 8, 2022

"Es inexplicable lo ocurrido y merece una disculpa", tuiteó Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez.



Su antecesor al frente de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno hasta su renuncia en marzo de 2021, escribió en la red social: "Ojalá pronto a España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudadanos".

Los demócratas debemos tomar nota de la osadía de Felipe VI en Bogotá porque significa muchas cosas. No fue, ni mucho menos, un gesto improvisado de soberbia senil como el tristemente famoso “por qué no te callas”. Artículo en @CTXT e HILO resumen 👇🏻https://t.co/2udt72tK1Y — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 9, 2022

El lado socialista de la coalición buscó este martes minimizar la polémica, que tuvo eco en algunos medios españoles.



"Yo no sé si me pasa una espada por delante, si me levante o no", dijo a la radio pública RNE el ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, quien consideró que pedir que Madrid se disculpe es "absolutamente disparatado y desproporcionado".



"Son estas polémicas veraniegas y que sirven para que algunos marquen una especie de posición política, pero yo no le daría la importancia o la trascendencia que se le está dando", agregó Iceta.

REDACCIÓN INTERNACIONAL Y TENDENCIAS

*Con información de Efe