Video: hombre golpea violentamente a mujer en el metro de Barcelona

Todo acto de violencia es inadmisible en cualquier parte del mundo. En redes sociales se ha compartido un video en el que se ve a un hombre abofeteando a una mujer en la línea número uno de la estación de Santa Eulàlia del metro de Barcelona, en España.



En la grabación se captura el momento en el que, aparentemente, una pareja está peleando. Con el paso del tiempo el tono de la discusión va aumentando hasta que el violento hombre agrede a su compañera golpeando, con una cachetada, su rostro.



Las fuertes imágenes fueron grabadas el pasado domingo 25 de abril. Si usted es una persona sensible le recomendamos no verlas.

Los usuarios del medio de transporte reaccionaron ante el acto y le gritaron al sujeto para que no le pegara a la dama. Estos comentarios fueron ignorados por el victimario.



En redes sociales miles de internautas han señalado como una agresión machista este injustificable comportamiento.



Otros internautas comentan que el video fue cortado, ya que la mujer también respondió agresivamente luego de que el hombre la golpeará por primera vez. Sin embargo, esta versión no ha sido verificada y, en caso dado, no excusa al hombre en ninguna medida.



Según medios locales no se han conocido los motivos de la discusión y mucho menos por qué llegó a la violencia física.



De acuerdo con el canal de televisión español ‘Telecinco’, las personas que se encontraban en el subterráneo, y que fueron testigos, llamaron a la Policía. No obstante, la víctima se negó a denunciar al atacante que presuntamente sería su pareja sentimental actual.

No es la primera vez que pasa

Infortunadamente se han presentado varias ataques físicos en las estaciones del metro de Barcelona. Entre las más recordadas se encuentra una agresión realizada por dos vigilantes del medio de transporte a un hombre que no llevaba puesto el tapabocas.



Según las declaraciones oficiales, se le solicitó al usuario usar el implemento de bioseguridad desde el ingreso, sin embargo, su respuesta fue golpear a los celadores.



Por otro lado, en 2019 una pareja lésbica fue víctima de una homofóbica recriminación por parte de una usuaria española, quien reaccionó agresivamente al ver que las dos mujeres se besaban en público. Según ella se trató de "una falta de respeto a su persona".



Tendencias EL TIEMPO