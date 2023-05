El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, visitó en los últimos días Colombia para reunirse con el gobierno del presidente Gustavo Petro y hablar de temas como los problemas del cambio climático, el acuerdo de paz y la deforestación en la selva.



El canciller de Reino Unido llegó al país el viernes 19 de mayo después de su visita por Jamaica. Cleverly aterrizó en Colombia como parte de su gira por Latinoamérica y El Caribe, en donde dialoga con los gobiernos sobre los proyectos que se adelantan en la región y refuerza las relaciones con los países latinoamericanos.



Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y el embajador británico en Colombia, George Hodgson, fueron los encargados de recibir al canciller de Reino Unido, quien visitó varias regiones del país como Guaviare, Cartagena y la cima Cerro Azul.

Canciller británico durante su visita al Guaviare. Foto: ANGIE RUIZ/ EL TIEMPO

Hablaré con los ministros del Gobierno sobre qué más podemos hacer para apoyar su camino hacia una paz permanente FACEBOOK

Además, James Cleverly tuvo una reunión el pasado domingo con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, donde dialogaron sobre los acuerdos de paz y anunciaron el proyecto ‘Plan de Acción UK-Colombia’ que busca ayudar a que la economía de Colombia vaya en una dirección verde y sostenible.



“El Gobierno del Reino Unido reconoce que este es un trabajo que todavía está en curso, que todavía existe la necesidad de que los apoyemos, y de que nos apoyemos mutuamente. En parte por eso estoy aquí y hablaré con los ministros del Gobierno sobre qué más podemos hacer para apoyar su camino hacia una paz permanente”, expresó el canciller británico en exclusiva con EL TIEMPO.

James Cleverly invitado a jugar tejo y comer fritanga



En las últimas horas, se conocieron unas imágenes en donde se ve al canciller James Cleverly practicando uno de los deportes más tradicionales de Colombia, aprovechando su estadía por diferentes regiones del país.



George Hodgson, embajador británico en Colombia, fue el encargado de hacer viral un video en sus redes sociales, donde se pudo observar al canciller de Reino Unido mostrando sus dotes jugando al tejo, con varios funcionarios británicos, incluido Hodgson.

James Cleverly, en medio de su agenda, se animó a jugar tejo. Foto: EL TIEMPO

“Un buen recuerdo del encuentro #UKCOL que tuvimos con

@JamesCleverly cuando le retamos a jugar tejo. Nos sorprendió con su talento en lograr moñonas y su disponibilidad a probar todo. ¡hasta las hormigas! ¿Qué más le hubieran mostrado de la cultura colombiana?” (sic), escribió el embajador en su cuenta oficial de Twitter.



Pero Cleverly, no solo se animó a mostrar su técnica con el tejo en mano, también, se deleitó probando la tradicional fritanga que se vende en varias regiones del país. Y no solo eso, se arriesgó a probar las ‘hormigas culonas’, aunque no fue fácil de convencerlo, según reveló el propio embajador británico.



Al final, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido tuvo tiempo para perfeccionar su técnica jugando tejo y se llevó un buen recuerdo de Colombia, tras comer hormigas con cerveza en mano.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

