Se esperaba que el primer ministro autocrático de Hungría, Viktor Orbán, ganara la reelección para un cuarto mandato consecutivo de cuatro años este fin de semana, debido a un sistema electoral amañado y a unos medios mayoritariamente controlados por el estado que hicieron lo imposible para que la oposición unida llegara a muchos votantes. Pero la escala de la victoria de Orbán sorprendió a la mayoría de los observadores. El candidato de Unidos por Hungría, Péter Márki-Zay, perdió el voto popular por un 53 % contra un 35 %, lo que le dio al Partido Fidesz, de Orbán, otra gran mayoría constitucional en el Parlamento. También fue una derrota aplastante para la Unión Europea.

Quizás el resultado obligue a la oposición de Hungría a considerar las razones principalmente económicas por las que tantos húngaros votan por Orbán. Tras la victoria arrolladora de Fidesz en las elecciones de 2010 y años de dificultades económicas, la mayoría de los húngaros experimentó un aumento en el nivel de vida. Si bien una recuperación económica después de 2014 que creó miles de nuevos empleos ayudó a Orbán, sus políticas jugaron un papel muy importante, creando una coalición de clases cruzadas para Fidesz.



La oposición liberal de Hungría se ha burlado en gran medida de estas políticas y no ha podido ofrecer una alternativa sólida. Pero los beneficiarios temían perder si Orbán fuera destituido del poder.



Algunos informes de prensa se han centrado en la congelación de los precios de la gasolina por parte de Orbán y otras grandes dádivas antes de las elecciones. En respuesta a la galopante inflación de fines de 2021, Orbán limitó los precios de productos básicos como la harina, el azúcar, el aceite y el pollo. Estas medidas, que recuerdan mucho a la era comunista, resultaron populares.



El Gobierno también exigió a las gasolineras que vendieran su combustible a precios inferiores a los del mercado. Después de que estalló la guerra de Ucrania, el Gobierno obligó a los minoristas a asumir los costos a medida que subían los precios, o de lo contrario perderían sus negocios. Hungría se convirtió en el único país europeo donde los precios del combustible no subieron, lo que reforzó la imagen de Orbán como líder fuerte y campeón de la gente común.



Pero las políticas a largo plazo de Orbán para mejorar el bienestar de los votantes aparentemente han escapado a la atención de la mayoría de los analistas, a pesar de su papel fundamental en el establecimiento y mantenimiento de su base leal. Estas políticas se centraron en aumentar el empleo y el salario neto, canalizando generosos beneficios sociales a las familias trabajadoras con niños en lugar de a los pobres que no trabajan, y se expresaron en un discurso de renovación nacional.

Después de 1989, las políticas de transición neoliberal costaron a Hungría, un país de diez millones de habitantes, un millón de puestos de trabajo, una caída devastadora. El gobierno de Orbán buscó corregir esto mediante la construcción de una “sociedad basada en el trabajo” utilizando varios instrumentos para impulsar el empleo, incluidos incentivos fiscales para grandes empleadores y un programa popular de obras públicas para personas pobres en áreas rurales que creó 200.000 empleos con salarios inferiores al mínimo.



Según todos los informes, el programa de empleos se ganó la lealtad de muchos que se sintieron abandonados por la transición económica.



Igual de importante, el gobierno de Orbán utilizó impuestos y otras políticas para aumentar el poder adquisitivo, de modo que la mayoría de los húngaros, incluidos los de bajos ingresos, pudieran sentir con razón que les estaba yendo mejor desde mediados de la década de 2010. Orbán aumentó constantemente el salario mínimo legal cada año hasta que superó el nivel mínimo de subsistencia en 2018, por primera vez desde 1989.



En preparación para las recientes elecciones, el gobierno de Orbán aumentó el salario mínimo una vez más, en un 20 %, beneficiando a un millón de empleados (un tercio de los empleados del sector privado) directamente, al mismo tiempo que genera presión para aumentar los salarios de los trabajadores más calificados.

Además de este énfasis en el trabajo y los salarios, Orbán construyó su popularidad en políticas familiares que, lejos de ser justas, proporcionaron niveles sin precedentes de recursos públicos a las familias con niños. Al excluir a los padres desempleados, los trabajadores del sector público y aquellos activos en la economía sumergida, Orbán podría concentrar los recursos de su gobierno en servir a las familias trabajadoras en el sector privado formal.



Por ejemplo, las familias con tres o más hijos están prácticamente exentas del IRPF (IRPF) desde 2012; desde 2019, las familias han recibido grandes subvenciones y préstamos para comprar automóviles y construir o comprar casas, y un reembolso completo del PIT a principios de 2022. A medida que aumentó el empleo después de 2014, más familias comenzaron a beneficiarse.



Como reflejo de la importancia de estas políticas a favor de la familia, en marzo, durante el apogeo de la campaña electoral, el parlamento controlado por Fidesz eligió a la ministra encargada de implementarlas, Katalin Novák, como la primera mujer presidenta de Hungría.



Orbán ha enmarcado las políticas económicas de su gobierno como parte de una lucha contra varios enemigos, incluidos los inmigrantes musulmanes y, desde 2020, la “propaganda LGBTQ+”. Es un maestro aterrorizando a la población y presentándose a sí mismo como el salvador de Hungría, venciendo a enemigos imaginarios, fortaleciendo la familia tradicional y aumentando la tasa de natalidad. Utilizando la imagen de una madre y una hija rusas en vallas publicitarias por todo el país, Fidesz realizó una campaña para proteger a los “niños húngaros”, implorando a los votantes que rechazaran la “propaganda homosexual” en un referendo realizado simultáneamente con las elecciones.



No se equivoquen: las políticas económicas de Orbán juegan un papel tan importante en su éxito político como las distorsiones ampliamente documentadas del sistema electoral húngaro. Sin embargo, la oposición no ha podido responder con eficacia. Muchos votantes identificaron a Márki-Zay y los partidos detrás de él con las políticas económicas neoliberales que le costaron tan caro a Hungría y otros países poscomunistas en la década de 1990, y Fidesz explotó su sospecha.



Los húngaros están dispuestos a votar por un líder fuerte que viole las normas europeas si sirve a sus intereses económicos. El desafío para la oposición de Hungría es idear una combinación de políticas económicas y sociales que atraiga a una gran mayoría del público votante, incluida la creciente clase media y los que quedan atrás por la transición económica y las políticas de Orbán por igual.



DOROTTIA SZIKRA (*) Y MITCHELL A. ORENSTEIN (**)

PROJECT SYNDICATE

BUDAPEST/FILADELFIA(*) Investigadora sénior del Centro de Ciencias Sociales de Budapest, es profesora invitada en la Universidad Centroeuropea de Viena.



(**) Profesor de Estudios y Ciencias Políticas de Rusia y Europa del Este en la Universidad de Pensilvania.