Vaticano corrige al Papa por comentario sobre la homosexualidad

El Vaticano retiró este lunes la referencia a recurrir a la "psiquiatría" cuando un padre constata tendencias homosexuales en un hijo de las declaraciones pronunciadas por el papa Francisco en el avión que lo llevaba de vuelta a Roma desde Irlanda.



La palabra fue retirada de la versión oficial de la conferencia de prensa dada a bordo del avión papal "para no alterar el pensamiento del papa", explicó un portavoz del Vaticano.

"Cuando el papa se refiere a 'psiquiatría', está claro que quería dar un ejemplo sobre las diferentes opciones de lo que hay que hacer", explicó la española Paloma García Ovejero. El pontífice no quería decir que se trata de "una enfermedad psiquiátrica", precisó.



Interrogado sobre qué le diría a los padres que detecten orientaciones homosexuales en su hijo, el papa respondió: "Les diría, en primer lugar, que recen, que no condenen, que dialoguen, entiendan, que den espacio al hijo o a la hija", dijo.

Con esa palabra no quiso

decir que era una enfermedad psiquiátrica, sino

algo psicológico FACEBOOK

TWITTER

Luego consideró que había que tener en cuenta varios aspectos, entre ellos la edad y la historia personal. "Cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años", precisó.



"Nunca diré que el silencio es un remedio. Ignorar a su hijo o hija con tendencias

homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad", declaró.



Las declaraciones del papa generaron rechazo entre las asociaciones de defensa de los homosexuales franceses que las tildaron de "irresponsables" al tratar la homosexualidad como si fuera una enfermedad.

La palabra "psiquiatría" fue eliminada por lo tanto de la versión literal publicada el lunes por el servicio de prensa del Vaticano.



Según la oficina de prensa del Vaticano, "con esa palabra no quiso decir que era una enfermedad psiquiátrica, sino algo psicológico", explicó.



El papa Francisco reconoció en un libro que tuvo que buscar la ayuda de un psicoanalista. No cuando fue elegido pontífice sino a finales de la década de 1970, en los peores años de la dictadura argentina y los más polémicos de su biografía.

Ignorar a su hijo o hija con tendencias homosexuales es un defecto de paternidad o de maternidad FACEBOOK

TWITTER

"Consulté a una psicoanalista judía. Durante seis meses fui a su casa una vez a la semana para aclarar algunas cosas", contó. No se trata de la primera vez que el Vaticano retoca las declaraciones al parecer a pedido del mismo pontífice, que suele hablar libremente y en forma espontánea en italiano, un idioma que no es el suyo.



Según la agencia del Vaticano I.Media, el servicio de prensa de la Santa Sede retiró en 2013 una frase completa pronunciada por el papa argentino.



En esa frase asegurada que el arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 mientras oficiaba la misa, "merece ser beatificado, pero debemos considerar el contexto", dijo, lo que no correspondía a su pensamiento ni a las decisiones optadas pocos años después, ya que será canonizado en octubre de este año.



AFP