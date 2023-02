El Ministerio de Asuntos Exteriores de China publicó este viernes un documento en el que explica su "postura para una solución política a la crisis en Ucrania", resumida en doce puntos: - El respeto a "la soberanía de todos los países" y a "su integridad territorial".



(Lea además: China: 5 claves de su propuesta de paz para terminar con la guerra en Ucrania)

Apenas una semana antes de que estallara la guerra, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, se comprometieron en Pekín a una relación de amistad "sin límites" y China ha mantenido una posición ambigua durante todo el conflicto, según la cual pide respeto para la integridad territorial ucraniana al tiempo que se opone a las sanciones a Moscú.

"No es un plan de paz"

La propuesta que acaba de presentar China para el fin de la guerra en Ucrania "no es un plan de paz, es un documento sobre su posicionamiento", dijo este viernes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



"Quiero dejar claro que no es un plan de paz sino un documento sobre su posicionamiento, que merece ser estudiado pero para ser creíble debe ser considerado por ambas partes" en el conflicto, dijo el jefe de la diplomacia europea antes del inicio de una Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania.



No obstante, no hay que "desestimarlo" porque contiene "consideraciones importantes" sobre el uso de armas nucleares o intercambio de prisioneros en lo que "se puede estar de acuerdo", dijo a la prensa.



La "neutralidad" de China es cuestionada por Estados Unidos y otros aliados de Ucrania. "Para ser creíble y no ser considerado sesgado", China debería ir también a Kiev para hablar con el presidente Volodimir Zelensky. "No podemos poner al mismo nivel al agresor y al agredido"

"No tiene mucha credibilidad"

El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, mostró su escepticismo el viernes respecto al plan de China para acabar con la guerra en Ucrania, afirmando que Pekín "no tiene mucha credibilidad" en ese conflicto.



"En las propuestas y los puntos presentados por China, lo primero de todo, China no tiene mucha credibilidad porque no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania. Y además, firmó días antes de la invasión un acuerdo (...) de asociación ilimitada con Rusia", dijo Stoltenberg a los periodistas en Tallin.

Presidente alemán "duda" del papel constructivo

El presidente alemán Frank Walter Steinmeier expresó el viernes sus "dudas" sobre el "papel constructivo" que China puede desempeñar para la paz en Ucrania, tras la publicación de una propuesta de Pekín.



"Cualquier propuesta constructiva que nos acerque a una paz justa es bienvenida. Sigue siendo dudoso que China, potencia mundial, quiera desempeñar un papel tan constructivo", dijo en una ceremonia en Berlín con motivo del primer aniversario de la invasión rusa.



"Si es así, entonces China no solo debería hablar con Moscú, sino también con Kiev. En ese caso China debería unirse a la abrumadora mayoría de los Estados y comprometerse por la paz bajo los auspicios de la ONU", añadió el presidente alemán, cuyo cargo es esencialmente honorífico, pero cuya palabra cuenta en Alemania.

EFE

Con información de AFP

Más noticias

Dejé a mi país y a mi hijo: él no pudo huir porque lo necesitaban para la guerra

China advierte a Rusia no usar armas nucleares: 'El diálogo es la única salida