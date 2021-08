Covid: reactivación por el verano les pasa factura a los países europeos

Los 27 gobiernos de la Unión Europea intentan evitar una nueva oleada de la pandemia, ahora por culpa de la variante delta, principalmente acelerando todo lo posible el proceso de vacunación.



Europa parece estar cada vez más cansada de restricciones de salud pública para frenar el virus y apuesta a la vacunación como freno a pesar de que los últimos datos revelados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) aseguran que los vacunados transmiten la variante delta con más facilidad que la original cepa del coronavirus.



La Comisión Europea anunció el martes que el 57 por ciento de los adultos del bloque ya está completamente vacunado. En algún momento, entre finales de agosto y principios de septiembre, lo estará el 70 por ciento. Los expertos siempre han alertado de que esa tasa era el mínimo necesario para que empezara a funcionar el mecanismo de la inmunidad de grupo, con el consiguiente freno a la propagación del virus.



Europa se pone con esos datos a la cabeza de la carrera mundial de la vacunación y España se convierte en el líder mundial en inmunizar, si tenemos en cuenta a los países por encima de 25 millones de habitantes. En la Unión Europea sólo Irlanda, Bélgica, Malta y Hungría van más rápido que España.



La incidencia sigue siendo alta en varios países europeos. 1.514 casos por 100.000 habitantes en 14 días en Chipre, 783 en España, 634 en Países Bajos, 490 en Malta, 436 en Portugal, 346 en Grecia, 304 en Irlanda o 269 en Francia.



La variante delta afecta a Europa y a Estados unidos, principalmente. Foto: Juan Pablo Rueda EL TIEMPO

La variante delta es, según la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés), la dominante en 19 de los 27 Estados miembros que realizan secuenciación genética lo suficientemente completa y actualizado para seguir las variantes.



La ECDC cree que el 90 por ciento de los contagios en Europa a finales de agosto serán ya de esa nueva variante, surgida en primer lugar en India.



La mala noticia es que algunos países parecen estar tocando techo en el proceso de vacunación. Francia, Alemania y algunos países de Europa central y del este muestran números de vacunados cada día que son inferiores a los de junio. No porque falten dosis o porque los sistemas sanitarios no sean capaces de administrar más dosis por día, sino porque parte de los adultos que quedan por vacunar no quiere vacunarse.



Eso explica que la velocidad de la vacunación sea más rápida en países como España y Bélgica (donde los movimientos antivacunas son muy limitados) frente a países como Francia, donde son movimientos más potentes e influyentes.



Los gobiernos están respondiendo a ese problema con soluciones de todo tipo. Algunos obligan a vacunarse a ciertos sectores de la población (como los sanitarios) y otros empiezan a exigir que a ciertas actividades o lugares sólo puedan acudir los vacunados.



IDAFE MARTÍN

Para EL TIEMPO

BRUSELAS

