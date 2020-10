Vacunas para todos: Una respuesta global a una crisis global

El mundo enfrenta un desafío como ningún otro que hayamos conocido. La pandemia del coronavirus no es solo una emergencia de salud pública, afectando a millones de personas en todo el mundo y modificando la forma en que vivimos, trabajamos y socializamos. Es, además, una crisis económica inédita desde principios del siglo XX. El desafío al que nos enfrentamos en la comunidad internacional no tiene paralelo.



En este mundo interconectado no podemos poner fin de manera efectiva a la pandemia o realmente comenzar la recuperación hasta que todos estén protegidos contra sus efectos mortales. La prioridad de cualquier gobierno es la salud y la seguridad de sus ciudadanos, pero ningún país puede vencer por sí solo a este enemigo invisible.



Nadie está exento de esta pandemia, pero sus efectos quizás se hayan sentido con mayor intensidad en Europa y en América, que sufren una trágica pérdida de vidas y un impacto devastador en la economía.



Es por ello que me complace poder trabajar en estrecha colaboración con mis contrapartes en toda América Latina para aprovechar nuestras experiencias compartidas y liderar los esfuerzos para una respuesta global colaborativa.



Derrotar al covid-19 requiere que trabajemos juntos para asegurarnos de que las vacunas, las pruebas y los tratamientos estén disponibles para todos.



Es por eso que este 30 de septiembre el Reino Unido fue coanfitrión de un importante evento mundial en la Asamblea General virtual de la ONU junto con el Secretario General de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de Sudáfrica para acelerar el progreso en esta agenda.

El primer ministro británico Boris Johnson, hizo un llamado a los líderes del G20 para trabajar juntos en el desarrollo de vacunas. Foto: EFE

El Gobierno del Reino Unido se comprometió a impulsar una respuesta global a esta crisis desde su comienzo. En marzo, nuestro primer ministro, Boris Johnson, hizo un llamado a los líderes del G20 para trabajar juntos con la finalidad de desarrollar vacunas y asegurarse de que estén disponibles para todos.



En mayo, codirigimos la Conferencia de Financiamiento de Respuesta Global al Coronavirus, recaudando 6.5 mil millones de libras (8 mil millones de dólares) para los esfuerzos de respuesta al covid-19.



También organizamos la Cumbre Mundial de Vacunación el 4 de junio, recaudando más de 6.9 mil millones de libras (8.8 mil millones de dólares) para financiar Gavi, la Alianza de Vacunas, hasta 2025, donde el Reino Unido invertirá por sí mismo 1,65 mil millones de libras durante 5 años.



Asimismo, somos uno de los más grandes financiadores de la Organización Mundial de la Salud y la semana pasada durante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro anunció que contribuirá con 340 millones de libras por los próximos cuatro años, un incremento del 30 por ciento.



El Reino Unido también está liderando los esfuerzos para impulsar la colaboración global en el desarrollo de nuevas vacunas.



Reino Unido organizó la Cumbre Mundial de Vacunación el 4 de junio (foto archivo). Foto: Francisco Ávila

Hasta la fecha, esto incluye el compromiso por más de 130 millones de libras para financiar la investigación de la vacuna contra el covid-19 de la Universidad de Oxford y el Imperial College.



Ya hemos visto un gran progreso, con ensayos clínicos en una etapa avanzada para ambos proyectos en la actualidad. Sin embargo, sabemos que nuestros esfuerzos nacionales contarán poco a menos que se refuercen con la cooperación internacional.



Es por eso que a nivel global comprometimos hasta 790 millones de libras de ayuda, incluida la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias (CEPI), el Acelerador Terapéutico Covid-19 y la Fundación para la Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores (FIND).



Nuestra relación con América Latina es de colaboración, trabajando juntos para encontrar soluciones innovadoras que ayuden el bien común.



En agosto, tuve el placer de ser coanfitriona de un evento sobre desarrollo y acceso de vacunas con mis homólogos mexicanos, que reunió a políticos y expertos de 27 países de América Latina y el Caribe, así como a la Organización Panamericana de la Salud y bancos multilaterales.



Este evento generó conciencia y promovió la comprensión de los inmensos desafíos que enfrentamos para desarrollar, financiar, distribuir y garantizar el acceso equitativo a las futuras vacunas contra el covid-19.



La Instalación COVAX es clave para lograr este objetivo y el Reino Unido le da su firme apoyo.

El gobierno británico aportará 571 millones de libras a la coalición COVAX para el desarrollo de la vacuna contra el covid-19. Foto: EFE

La semana pasada, en la Asamblea General de la ONU, además de establecer un ambicioso plan de cinco puntos para prevenir futuras pandemias, el primer ministro Boris Johnson anunció que el gobierno británico contribuirá con 571 millones de libras a COVAX para ayudar a encontrar una vacuna segura y eficaz.



De esta suma, hasta 500 millones de libras serán destinadas al Compromiso Anticipado de Mercado COVAX, que brindará acceso equitativo a las vacunas para los países de bajos y medianos ingresos.



No obstante, en la actualidad hace falta financiamiento. Todos debemos trabajar juntos si queremos desarrollar vacunas seguras, efectivas y asequibles, por lo que instamos a todas las naciones a que se unan a nosotros para contribuir al fondo.



La participación del Reino Unido en la lucha contra el covid-19, sin embargo, no se limita a esto. En América Latina continuamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros amigos y aliados para asegurarnos de que juntos podamos vencer con éxito el virus. La vacuna de la Universidad de Oxford se fabricará en México y Argentina.



En Colombia, apoyamos a empresas locales que han adoptado los diseños de respiradores de UCL/McLaren, haciéndoles llegar una muestra del prototipo ensamblado para favorecer su proceso de producción.



Por otro lado, GlaxoSmithKline ha hecho llegar al Ministerio de Salud de Colombia una donación de 20,000 dosis de vacuna contra la influenza para el personal médico atendiendo en la primera línea de respuesta.



Por sí solo, ningún país o región podrá encontrar y entregar todas las respuestas necesarias para superar esta pandemia. Todos dependemos unos de otros para superar esto y lo lograremos si trabajamos juntos.



WENDY MORTON*

*Ministra de Estado para Europa y las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido.

