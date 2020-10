Primeras vacunas contra covid-19 podrían ser imperfectas: Reino Unido

La carrera por la vacuna con la que se contrarreste al nuevo coronavirus se ha acelerado en los últimos meses.



No es una sorpresa, pues esta se perfila como la gran esperanza de la humanidad contra la pandemia, que ya deja más de 44 millones de personas contagiadas y más de 1,1 millones muertas en todo el mundo, de acuerdo con los registros de la Universidad Johns Hopkins.

Y eso sin contar los efectos económicos que ha traído y que han golpeado con fuerza tanto a las potencias europeas y norteamericanas como a los países que se encuentran en vías de desarrollo.



Pero tal vez lo más preocupante es el escenario de incertidumbre que el virus ha planteado: por ejemplo, después de un par de meses en los que Europa registró pocos casos de infecciones diarias, los números volvieron a subir de forma abrupta.

Incluso, en esta segunda ola se han registrado más casos, aunque la mortalidad se mantiene por debajo de lo que se reportó hace unos meses.



Así las cosas, la única respuesta efectiva, más allá de las cuarentenas, parece ser encontrar una vacuna segura, efectiva y que se pueda producir masivamente. Algunas potencias dan la impresión de que han tomado un atajo, pues ya están distribuyendo biológicos.



Ese es el caso de Rusia, que anunció que su vacuna, Sputnik V, había sido aprobada en agosto de este año.



El medicamento ruso no ha estado alejado de la polémica y algunos países occidentales han señalado que hace falta ensayos para demostrar su efectividad y, sobre todo, su seguridad.

Sputnik V fue la primera vacuna que salió en el mundo para proteger contra el nuevo coronavirus, pero ha despertado suspicacias entres los científicos. Foto: EFE

Mientras los rusos presentaban su vacuna, las de Oxford, BioNTech y Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna siguieron avanzando a un paso más lento, pero más fiable, según la comunidad científica.



Algunos se han atrevido a anunciar que, antes de que finalice el año, al menos una de estas iniciativas estará lista para ser distribuida a millones de personas, sin embargo, algunos expertos han llamado la atención sobre la fe que hay en estos procesos.

Las dudas

Kate Bingham, una investigadora inglesa, es la directora del Grupo de Trabajo de Vacunas del Reino Unido, entidad del Gobierno británico desde la que se gestiona una posible cura para el coronavirus, y, recientemente, publicó una opinión en la revista médica 'The Lancet' en la que advirtió que había que tener una visión realista sobre las posibilidades que le ofrece una vacuna al mundo.



"Es importante evitar la complacencia y el exceso de optimismo. Es probable que la primera generación de vacunas sea imperfecta, y debemos estar preparados para que no prevengan la infección, sino que reduzcan los síntomas", escribió la experta.



Aseguró que lo importante era tener varias alternativas para hacerle frente al virus y así mejorar las posibilidades que tienen los ciudadanos de prevenirlo o, al menos, de reducir sus efectos.



De acuerdo con Bingham, es importante, tanto para el Reino Unido como para otros países, trabajar en conjunto y brindar y compartir apoyo. "Nadie estará seguro si todos no estamos seguros", sentenció.



Y agregó que desde ya anticipan que "la mayoría de las vacunas requerirá dos dosis, y también estamos investigando si se pueden requerir inyecciones de refuerzo de revacunación anual o bianual para mantener una protección duradera".

Tendencias EL TIEMPO