Vacuna rusa Sputnik V será producida en Italia

La vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus será producida en Italia a partir de julio, indicó este martes a la AFP la Cámara de Comercio italo-rusa, un hecho inédito dentro de la Unión Europea, que aún no ha autorizado este fármaco.



"La vacuna será producida a partir de julio del 2021 en las fábricas de (la farmacéutica italo-suiza) Adienne en Lombardía, en la localidad de Caponago, cerca de Monza", en el norte de Italia, precisó Stefano Maggi, agregado de prensa del presidente de la Cámara de Comercio, en una entrevista telefónica.



"Se producirán diez millones de dosis entre el 1 de julio y el 1 de enero de 2022", agregó Maggi.



Se trata del "primer acuerdo en el ámbito europeo para la producción en el territorio de la UE de la vacuna Sputnik", añadió.



La vacuna Sputnik V aún no ha sido autorizada en la Unión Europea, sin embargo la semana pasada la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), con sede en Ámsterdam, comenzó a examinarla con vistas a su homologación.



Tras el anuncio de la EMA, las autoridades rusas dijeron que estaban preparadas para suministrar vacunas a 50 millones de europeos a partir de junio.



Recordando que su vacuna ya ha sido aprobada en 46 países, el fondo ruso que produce la Sputnik V volvió a criticar este martes a la EMA por "haber retrasado durante durante meses" el proceso de validación del fármaco.



Varios países de la UE, impacientes ante un proceso considerado demasiado lento, han recurrido a vacunas aún no homologadas dentro del bloque. Ha sido el caso de Hungría, que empezó a administrar la vacuna rusa a su población el mes pasado.



Rusia también criticó y exigió disculpas este martes por los comentarios de una responsable de la EMA, que comparó la autorización de emergencia de la vacuna Sputnik V por parte de algunos países europeos a una "ruleta rusa".



"Si la vacuna no se autoriza en Europa de aquí al 1 de julio del 2021, las dosis producidas serán adquiridas por el fondo soberano ruso y distribuidas en los países donde la vacuna Sputnik ya fue autorizada", explicó Maggi a la AFP.



La vacuna rusa, recibida con escepticismo por los países occidentales, ha convencido a los expertos, sobre todo después de la publicación de sus resultados en la revista científica The Lancet, donde se afirmó que su eficacia es del 91,6 %.



Por el momento, tres vacunas han sido autorizadas por la Unión Europea: la de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca.



Una cuarta, de Johnson & Johnson, está en proceso de autorización. Además de Sputnik V, también se están revisando otras dos, Novavax y CureVac.



