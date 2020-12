Sin más demoras: Inglaterra distribuiría vacunas la próxima semana

La carrera por la vacuna contra el nuevo coronavirus parece ser el epílogo del 2020. Aunque hubo momentos dramáticos y desalentadores (algunos ensayos tuvieron que detenerse debido a algunos contratiempos), varias farmacéuticas han señalado que culminaron sus estudios en las últimas semanas.



Aunque Rusia y su vacuna Sputnik V empezaron el proceso de inmunización hace varias semanas, en occidente el proceso se ha tardado un poco más.



Uno de los primeros proyectos que anunció cuáles eran los resultados de su efectividad fue el de la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech.



A comienzos de noviembre advirtieron que el biológico que habían preparado les daba a los pacientes una inmunidad en el 90 por ciento de los casos. Menos de quince días después, elevaron el resultado y advirtieron que podían asegurar que su vacuna podría dar una protección hasta al 95% de las personas.



Esto provocó que las negociaciones con estados nacionales de todo el mundo se aceleraran.



Algunos países incluso comenzaron a afirmar que empezarían a vacunar a su población entre diciembre de este año y enero del próximo. En Inglaterra, por ejemplo, se habla de que podrían empezar a distribuir el biológico de Pfizer y BioNTech la próxima semana.



Según el diario 'The Guardian', el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por su sigla en inglés) les dijo a los hospitales que se prepararan para recibir las primeras dosis el lunes 7 de diciembre.



Boris Johnson, fue criticado en marzo por demorar su respuesta a la pandemia. Después, ante el fracaso de la estrategia de 'inmunidad de rebaño' acabó por endurecer las medidas de confinamiento. Foto: EFE

No obstante, hay una fuerte polémica gestándose debido a que, según parece, las primeras personas en recibir la vacuna no serán los mayores de 80 años, ni los pacientes con comorbilidades, sino el propio personal del NHS.



Funcionarios de esa institución citados por 'The Guardian' argumentaron que el biológico de Pfizer y BioNTech no puede ser transportar con facilidad en más de una oportunidad, por lo cual es más fácil distribuirlo entre los trabajadores sanitarios.

El afán del Reino Unido

El Reino Unido ha sido uno de los países de Europa más afectados por la pandemia. Actualmente es la nación con más decesos del viejo continente y la quinta en todo el mundo, solo por detrás de EE. UU., Brasil, India y México. Y en contagios ocupa el séptimo puesto.



De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Reino Unido cuenta con cerca de 1,6 millones de personas infectadas con el nuevo coronavirus. En noviembre superó su propio récord de casos nuevos en un solo día, pues llegó a tener más de 33.000. Asimismo, registra más de 58.500 personas muertas debido a la misma causa.



Esto ha provocado que se aceleren los esfuerzos por buscar una protección segura y efectiva para su población.



En total, el gobierno de Reino Unido ha anunciado que se aseguraron de forma anticipada cerca de 357 millones de dosis de siete proyectos distintos.

