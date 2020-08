Voluntarios de vacuna rusa crearon inmunidad a la covid-19

En las últimas semanas Rusia pisó el acelerador para adelantarse en la carrera por encontrar una vacuna segura y efectiva contra el nuevo coronavirus. Según los funcionarios rusos, ahora están más cerca que nunca.



Sin embargo, estos anuncios han despertado las sospechas de algunos científicos, periodistas y expertos en salud. Mientras tanto, Rusia señala que ya están llegando propuestas extranjeras para asegurarse algunas dosis en los próximos meses, según reveló el medio estadounidense 'CNN'.

No obstante, 'CNN' sostuvo que contactó a las autoridades de algunos de los países que supuestamente habían demostrado este interés y no recibió respuesta.



En el reportaje además se ponen de manifiesto las dudas que generan los ensayos llevados a cabo para desarrollar la vacuna. "Rusia no ha publicado datos científicos sobre sus pruebas de vacuna y 'CNN' no puede verificar su afirmada seguridad o efectividad", señaló el medio.

Pero esto no ha sido un impedimento para que distintos funcionarios del gobierno ruso hagan todo tipo de anuncios acerca de los avances que han hecho en su búsqueda de la vacuna.



Recientemente, el ministro de Sanidad de Rusia, Mijaíl Murashko, aseguró que el biológico, elaborado por el Centro Nacional de Investigaciones Epidemiológicas y Microbiología 'Gamalei', empezaría a distribuirse a partir del próximo 10 de agosto.



Según el funcionario, las primeras dosis empezarían a suministrarse a docentes y médicos antes de que lleguen al resto de la población.



"Tenemos previsto que la campaña de vacunación más amplia, que se sumará paulatinamente al nuevo sistema de atención, comience en octubre", dijo también Murashko.



'CNN' señala que es preocupante que los ensayos en humanos de la vacuna no se estén haciendo de forma adecuada y que se sabe que los desarrolladores planean completar la tercera fase de las pruebas en paralelo con la vacunación de los trabajadores médicos.

Además, el medio cita a científicos rusos que explican que el desarrollo de esta vacuna ha sido rápido debido a que es "una versión modificada de una ya creada para luchar contra otras enfermedades".



Pacientes habrían desarrollado inmunidad

Asimismo, la agencia de noticias 'Xinhua' recogió unas declaraciones del Ministerio de Defensa ruso respecto a los ensayos clínicos que se han llevado a cabo. Esa entidad señaló que los voluntarios que han participado de las pruebas han desarrollado inmunidad frente al nuevo coronavirus.



"Los resultados de la investigación mostraron claramente que todos los voluntarios tuvieron una respuesta inmune clara como resultado de la vacunación", informó el servicio de radiodifusión Zvezda del Ministerio.



Al parecer, cuando se les hicieron pruebas a los voluntarios, 42 días después de haber recibido la vacuna, demostraron tener inmunidad. Además, según el medio estatal, esta resultó segura y tuvo una "buena tolerancia" en los pacientes.



Mientras la pandemia sigue avanzando, las esperanzas de la humanidad parecen materializarse en la vacuna. El mundo ya acumula más de 18 millones de personas contagiadas con el nuevo coronavirus y cerca de 700.000 muertes por esa misma causa. Rusia, por su parte, cuenta con más de 859.000 casos y más de 14.000 muertes.

*Con información de EFE Y AFP