UE propondrá limitar a 9 meses validez de la vacuna covid-19 para viajar

La Unión Europea recomendará imponer un límite de tiempo de nueve meses para la validez de las vacunas contra el covid-19 para viajar entre los países de ese bloque geopolítico y también propondrá priorizar a los viajeros previamente vacunados.



Según la agencia Bloomberg, que tuvo acceso a un documento de la Comisión Europea, la propuesta plantea que los países miembros sigan dando la bienvenida a los viajeros inmunizados con las vacunas aprobadas por el bloque. Y también que reabran sus fronteras a partir del 10 de enero a aquellas personas que hayan usado cualquier vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Sin embargo, la agencia señala que entre las actualizaciones se pide aprobar un nuevo plazo de validez de las vacunas contra el covid-19, lo que sugiere que se necesitarán refuerzos anticovid más allá del periodo de 9 meses.



Dice Bloomberg que se espera que estas propuestas, que también cubren los viajes desde fuera de la UE, se anuncien este mismo jueves.



Los diferentes gobiernos están presionando para que el bloque suavice las diferencias en las normas para poder seguir viajando después de que cada país haya empleado enfoques contrastados sobre la duración de las vacunas y la forma de gestionar las biológicos de refuerzo.

Un aficionado al fútbol muestra su pasaporte sanitario covid antes de ingresar a un partido de fúbol en el estadio de la localidad francesa de Rennes. Foto: AFP

Alarma por nuevos picos en varios países europeos

Si bien algunas naciones de Europa occidental han logrado detener un brote mortal con altas tasas de vacunación, Alemania se ha quedado atrás con menos de un 70 % de la población completamente vacunada.



Austria, que nuevamente impuso un confinamiento, esta pensando imponer multas de hasta 3.600 euros (US $ 4.058) para quienes se nieguen a recibir una vacuna contra el coronavirus una vez que los mandatos de vacunación entren en vigor el próximo año.



El Gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel esta ejerciendo mayor presión para que los alemanes se vacunen, y ha anunciado planes para restringir muchas actividades de ocio para quienes decidan no hacerlo.



Por el contrario, Bélgica ha vuelto a imponer reglas sobre el trabajo remoto y decidio mantener abiertos los clubes nocturnos.



Las propuestas de la comisión sobre viajes no esenciales no son vinculantes para los Estados miembros. Actualmente, los países pueden exigir cuarentena o pruebas covid si las personas provienen de un área con una tasa de infección lo suficientemente alta, además pueden imponer restricciones mas estrictas a las personas que viajan o llegan de áreas codificadas como "rojo" en el mapa común de la UE.

*Con información de Bloomberg y agencias.

