El Papa Francisco y Benedicto XVI serán vacunados contra el covid 

El Estado del Vaticano comenzó este miércoles su campaña de vacunación contra el coronavirus entre sus habitantes y empleados. Además, en estos días también serán vacunados tanto el papa Francisco como el pontífice emérito, Benedicto XVI.

El director de la oficina de prensa vaticana informó de que se ha instalado una sala para vacunar en el atrio del aula Pablo VI, pero no dio más informaciones sobre quienes fueron los primeros o cuántas vacunas han llegado al pequeño estado pontificio.



(Lea aquí: En el Vaticano nadie perderá su trabajo por la pandemia, dijo el Papa).



La dirección sanitaria y de Higiene de la Ciudad del Vaticano ya adelantó que se habían reservado cerca de 10.000 vacunas de la compañía farmacéutica Pfizer. Las primeras dosis llegaron este martes, según se ha podido saber.



De esta manera comenzó la vacunación para los cerca de 3.000 empleados y familiares y los 800 residentes del Vaticano. Como en el resto de países los primeros serán el personal sanitario y los ancianos.

La Plaza de San Pedro permaneció cerrada durante los momentos más intensos de la pandemia. Foto: EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI

Por el momento, en el Vaticano no se vacunará a los menores de 18 años pues “aún no se han realizado estudios que incluyan a este grupo de edad”, mientras que “para las personas alérgicas siempre es aconsejable una evaluación médica antes de someterse a cualquier tipo de vacunación”.



En una reciente entrevista, el papa Francisco, de 84 años, adelantó que él también se vacunará aunque el Vaticano no ha informado sobre la fecha.



“Creo que éticamente todo el mundo tiene que vacunarse. Es una opción ética porque concierne a tu vida pero también a la de los demás”, destacó el papa Francisco en esta entrevista.



También el papa emérito, Benedicto XVI, de 93 años, recibirá la vacuna contra el coronavirus, según comunicó su secretario personal, Georg Gänswein a la agencia CNA.



EFE

