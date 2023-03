Unos 1.200 migrantes han llegado a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, en las últimas 24 horas y, junto a ellos, el cuerpo de una mujer que murió en un nuevo naufragio.



Durante la noche, 885 migrantes que iban en 21 barcazas han desembarcado en la pequeña isla, a pocas millas de las costas africanas, mientras que el miércoles se contaron 13 botes con 470 personas que fueron rescatadas por las lanchas de la Guardia Costera.



Se trata de personas llegadas de Chad, Siria, Sudán, Yemen, Senegal, Malí, Guinea, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Liberia y Gambia, que fueron llevados al centro de acogida de la isla, que vuelve a sufrir problemas de hacinamiento ya que puede albergar a solo 300 migrantes.



Según los medios, la novedad es que la mayoría de los barcos habían partido desde Sfax, en Túnez. Durante la madrugada también se produjo un naufragio, el segundo en pocas horas en la zona, y veinte migrantes fueron rescatados, todos originarios de Camerún y Costa de Marfil, al tiempo que se recuperó el cuerpo de una joven ahogada al hundirse el barco.

Rinden homenaje a los fallecidos. Foto: EFE/EPA/CARMELO IMBESI

Horas antes, la Guardia Costera había rescatado a 38 migrantes, entre ellos un menor y once mujeres, que también habían caído al agua tras naufragar el barco en el que iban.



Hasta hoy han llegado este año a las costas italianas 15.823 migrantes, frente a 5.976 en el mismo periodo de 2022, según los datos del Ministerio del Interior.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostró este miércoles satisfecha por la respuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a sus peticiones para que se afronte seriamente el tema de la migración después de la tragedia en Calabria, donde murieron al menos 72 personas.



Meloni celebrará esta tarde un consejo de ministros en el que se tratarán temas relacionados con la migración en Cutro (sur), la localidad donde se produjo el naufragio del barco de migrantes en el que murieron al menos 72 personas, once días después de la tragedia y tras las numerosas críticas que ha recibido por no haber visitado antes el lugar.

EFE

